Mersin'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu

Mersin\'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu

MTSO Başkanı, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

24.02.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de havanın mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan zirai donun ardından açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, üreticinin doğal afetlere karşı desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Bölgesinde özellikle Anamur'dan Mersin merkeze, Tarsus'tan İskenderun'a kadar olan bölgede, hava sıcaklıklarının bazı yerlerde eksi 8'lere kadar düşmesinden dolayı ciddi zirai don olayları meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu aşırı soğuklar ve oluşturduğu don olayı özellikle sert çekirdekli meyvelere ciddi zararlar verdi. Çiçek açan ve erkenci meyveler ciddi seviyede olumsuz etkilendi. Aşırı soğuklara karşı etkili olduğu düşünülen örtü altı üretim seralarında dahi, net tespitler henüz yapılmasa da elde edinilen ilk saha verilerine göre yüzde 30-40 civarında zarar tespit edildiği görülüyor. Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerimiz bu konuda komisyonlar oluşturarak hasar tespiti yapacak ve ilgili bakanlığa bilgi verecektir. Bu bilgiler ışığında dondan zarar gören üreticilere destek verilmesi sağlanmalıdır. Mersin'in, Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olduğu unutulmamalıdır. Bu üreticilerin borçları ertelenmeli, üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için ek krediler sağlanmalıdır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Doğal Afetler, Sefa Çakır, Ekonomi, mersin, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.