Mersin\'de Don Olayı Üreticiyi Vurdu

Ekonomi

Mersin'de havanın mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan zirai donun ardından açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, üreticinin doğal afetlere karşı desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Bölgesinde özellikle Anamur'dan Mersin merkeze, Tarsus'tan İskenderun'a kadar olan bölgede, hava sıcaklıklarının bazı yerlerde eksi 8'lere kadar düşmesinden dolayı ciddi zirai don olayları meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu aşırı soğuklar ve oluşturduğu don olayı özellikle sert çekirdekli meyvelere ciddi zararlar verdi. Çiçek açan ve erkenci meyveler ciddi seviyede olumsuz etkilendi. Aşırı soğuklara karşı etkili olduğu düşünülen örtü altı üretim seralarında dahi, net tespitler henüz yapılmasa da elde edinilen ilk saha verilerine göre yüzde 30-40 civarında zarar tespit edildiği görülüyor. Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerimiz bu konuda komisyonlar oluşturarak hasar tespiti yapacak ve ilgili bakanlığa bilgi verecektir. Bu bilgiler ışığında dondan zarar gören üreticilere destek verilmesi sağlanmalıdır. Mersin'in, Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olduğu unutulmamalıdır. Bu üreticilerin borçları ertelenmeli, üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için ek krediler sağlanmalıdır" dedi. - MERSİN