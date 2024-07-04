380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler - Son Dakika
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Ekonomi

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

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Mersin'in Erdemli ilçesinde fahiş fiyat denetimlerinde, Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

04.07.2024 12:11  Güncelleme: 12:54
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Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yapıldı. Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmayan 380 ton limon olduğu belirlendi.

3 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu. Ekiplerin, limon fiyatlarındaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.

HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Listede haziran ayında fiyatı yüzde 56,64 artan limon birinci sırada yer aldı.

İşte baskın anından kareler;

Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de HKS'ye kayıt edilmeyen 380 ton limon tespit edildi
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
Kaynak: DHA

Erdemli, Mersin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Murat Çevre: Öyle bir ceza verilsin ki diğer hainlere ibret olsun 36 2 Yanıtla
  • Depechs Modes: el koyun vatandaşa bedava dagjtin 35 2 Yanıtla
    Uğur Demir: Vergi koysunlar ?? 3 2
  • Nejdet Aydemir: Bu işler hep yapılıyor dikkat edilmesi lazım 23 2 Yanıtla
  • Yusuf YENILMEZ: Eğer bu, pazardaki limon fiyatlarına yansırsa, yapılan operasyonun bir anlamı olur. Göreceğiz bakalım. 18 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Şaşırdık mı 14 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Rusyaya yollasınlar burda 100 lira kilosu tabi icinde yasaklı maddeler yoksa 7 1 Yanıtla
  • Taner Avcı: tamam şimdi 3 bin lira ceza kesersiniz birdaha yapmamasını söylersiniz. bütün mallara el koyun madem kayıt dışı,adamında bütün belgelerini iptal edin 5 0 Yanıtla
  • Uğur Demir: 380 ton bulunduğuna göre vergi koyabiliriz Mehmet başkan ?? 2 1 Yanıtla
  • Erdemlili: stokculuk yapmasın kimse tabii ama limon 5 TL ikende vardı bu depolar insanlar 15 20 tlye mal edipte maliyetini bari kurtarsam derken neredeydiniz? 1 2 Yanıtla
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