380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

Ekonomi

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Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim yapıldı. Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmayan 380 ton limon olduğu belirlendi.

3 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu. Ekiplerin, limon fiyatlarındaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.

HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Listede haziran ayında fiyatı yüzde 56,64 artan limon birinci sırada yer aldı.

İşte baskın anından kareler;