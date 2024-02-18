Mersin'de örtü altında çilek hasadı sürüyor
MERSİN - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin örtü altında hasadı sürerken, kilosu 70 liradan tarlada alıcı buluyor.
Bu yıl Silifke genelinde 20 bin dönüm araziden 70 ila 80 bin ton arası ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi Mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.
Kışın bile açıkta çilek hasadı yapıldığını belirten Kaynar, "Coğrafi işaret tescilini aldığımız Silifke çileğimiz marka olma yolunda devam ediyor. Yılın 12 ayı çilek üretiyoruz. Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 30'unu ve ihracatın yüzde 60'ını biz sağlıyoruz. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş özellikle Nisan ayında hasat miktarı artacak ve herkes bol bol çilek tüketebilecek" dedi.
İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Kaynar, "Bu sezon 20 bin dönüm alandan 70 ila 80 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" diye konuştu.
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