Mersin'de Yenidünya Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Yenidünya Hasadı Başladı

Mersin\'de Yenidünya Hasadı Başladı

Yüksek sıcaklıklar ve zirai don nedeniyle Mersin'de yenidünya hasadı başladı; rekolte yüzde 50 düştü.

25.04.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de en çok Mersin'de üretilen 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) açıkta hasat başladı. Zirai don nedeniyle verimin yüzde 50'den fazla düştüğü yenidünya meyvesinin kilogramının kalitesine göre 50 ile 90 TL'den alıcı bulduğu belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte açıkta çilekten duta, kayısında eriğe kadar birçok ürün hasat edilmeye başlandı. Sıcakla birlikte yenidünyanın, en çok üretiminin yapıldığı Tarsus ve Erdemli ilçelerinde açıktaki bahçelerde hasadına başlandı. İşçiler bahçelere girerek özenle toplayıp kalitesine göre ayırdıkları meyveleri alıcılarına ulaştırmak üzere hale gönderdi. Zirai don nedeniyle yüzde 50 civarında zarar gören meyvelerin birinci kalitesinin 90 TL, ikinci kalitesinin ise 50 ile 60 TL arasında alıcı bulduğu öğrenildi. Yenidünya meyvelerinin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiği ifade edildi.

Üretim birincisi Mersin

Türkiye'de yenidünya üretiminin yaklaşık 7 bin dekar alanda yapıldığı yıllık 15 bin tondan fazla ürün elde edildiği öğrenildi. Yurt genelinde üretilen Malta eriğinin yüzde 72'sinin 4 bin 800 dekarlık alanda Mersin'de gerçekleştirildiği belirtildi. Mersin'de ise en çok Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üretilen malta eriğinin diğer ürünler gibi üreticiye ciddi bir ekonomik kazanç sağladığı ifade edildi.

Hasatta çalışan işçilerden Miktat Demirşen sabah erkenden mesaiye başladıklarını belirterek, özenli bir şekilde topladıkları ürünleri sepetlere koyup paketlemeye gönderdiklerini söyledi. Paketleme işini yaptığını aktaran Zehra Demirşen ise, kalitesine göre ayırıp satışa gönderdiklerini anlattı.

60 ile 90 TL'den alıcı buluyor

Üretici Hüseyin Çiftçi de, "Her gün sabah erkenden mesaiye başlıyoruz, 14.00'a kadar çalışıyoruz. Her gün ortalama 2 ton civarında yenidünya topluyoruz. Ben ürünlerimi hale gönderiyorum. Oradan ise yurt içinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile gidiyor. Yurt dışında ise Dubai ve Irak başta olmak üzere her yere gidiyor" dedi.

Açıkta hasat yaptıkları ürünlerin kalitesine göre 60 ile 90 TL arasında gittiğini aktaran Çiftçi, zirai don nedeniyle rekoltenin bu sene düşük olduğunu söyledi. Ürünün yoğun olarak yetiştirildiği Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu da, "Bu sene açıkta yetiştirilen yenidünya meyvelerimizi soğuk vurdu. Bahçelerde en az yüzde 50 hasar var. Ama örtü altında ürünlerimiz iyi, soba yakarak kurtardık. Dışarıda hasat edilen ürünlerimiz 50 ile 80-90 TL arasında gidiyor. Örtü altındaki son ürünler ise 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, mersin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Yenidünya Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana Tarihi açılışa damga vuran kare: Ali Koç ve Dursun Özbek yan yana
Emma Willis’ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım Emma Willis'ten şaşırtan itiraf: Kalbimde delikle yaşamışım
Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı Kadın polis, ilişki yaşadığı mahkumla öpüşürken yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
Shaquille O’Neal, Alperen Şengün’ü yere göğe sığdıramadı: ’Türk Terminatör’ Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'
CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı 600 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı başladı
Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
Deprem anında GSM hatlarına ne oldu Bakan Uraloğlu yanıtladı Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Kamuya yüzlerce personel alınacak Başvuru için son 24 saat Kamuya yüzlerce personel alınacak! Başvuru için son 24 saat
Leicester City’de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda Leicester City'de bir devir sona eriyor: 13 yıl sonra veda

11:26 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz
10:33 Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken talimat Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
10:07 120 yıllık çay firması iflas ediyor 120 yıllık çay firması iflas ediyor
09:59 Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı
15:34 Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı Geç kalan arkadaşlarının yetişmesi için treni durduran kadın tutuklandı
15:22 Real Madrid’i yıkan haber Yıldız oyuncu sezonu kapattı Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
15:19 Yok artık Diagne Suudi Arabistan’da da tozu dumana katıyor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
15:17 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final kararı aldı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
15:10 Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum Şener Üşümezsoy: Armutlu ile Mudanya arasında deprem fırtınası bekliyorum
15:06 Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı
15:04 İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki... İnşaat şirketi sahibinden çok konuşulacak iddia: Ekrem İmamoğlu babamı arayıp dedi ki...
14:58 Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 11:49:55. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Yenidünya Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.