Mersin'de Zirai Don, Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Zirai Don, Tarımı Vurdu

Mersin\'de Zirai Don, Tarımı Vurdu

Mersin'de zirai don nedeniyle meyve ağaçlarının %100'ü donarken, sebzelerde de %30 zarar kaydedildi.

26.02.2025 10:06
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Türkiye'nin tarımda üretim merkezlerinden Mersin'de yaşanan zirai don hem örtü altında hem de açıkta üretim yapan çiftçileri olumsuz etkiledi. Bahçelerde ağaçlar oluşan zirai donu gösteren durumlar yeni yeni ortaya çıkarken Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır ise yaptığı açıklamada, "Çiçek açmış ağaçların tamamen yüzde 100'e yakını dondu. Bundan sonra olacak meyveler, geççi meyvelerde de etkilenme oranının yüksek olacağı, gelecek seneyi bile etkileyeceği söyleniyor. Sebzelerde, seralarda, yüksek tünelli seralarda da yüzde 30 civarında bir etkilenme var" dedi.

Meteorolojinin yaptığı zirai don uyarısının 4 gün süreyle Türkiye'nin tarımda üretim üssü olan Çukurova bölgesini olumsuz etkiledi. En çok etkilenen illerin başında ise Türkiye'de meyve üretiminde birinci, örtü altı sebze üretiminde de ikinci sırada yer alan Mersin'de geldi. Kentte üreticiler bağ, bahçe ve seralarında ortamı sıcak tutmak için çeşitli yollara başvursa da 25 yıl sonra bu şekilde yaşanan don nedeniyle tarım ürünleri büyük oranda zarar gördü. Aşırı soğuklara karşı etkili olduğu düşünülen örtü altı üretimin yapıldığı seralarda dahi zarar yüzde 30'lara kadar ulaştı.

"Çiçek açmış ağaçların yüzde 100'e yakını dondu"

Kent genelinde yaklaşık 4 gün süren zirai donun ardından İHA muhabirine açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, soğuk havadan Anamur'dan İskenderun'a kadar geniş bir bölgede üreticilerin etkilendiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının bazı yerlerde eksi 8'lere kadar düşmesinden dolayı ciddi zirai don olayları meydana geldiğini ifade eden Çakır, "Ciddi bir don yaşadık. Şu anda Mersin ve Çukurova bölgesi Türkiye'nin bir meyve sebze üretim bölgesi. Onun için bu zirai don hepimizi maalesef olumsuz yönde etkileyecek. Meyve ağaçları, çiçek açmış ağaçların yüzde 100'e yakını dondu, etkisiz kaldı. Bundan sonra olacak meyveler, geççi meyvelerde de etkilenme oranının yüksek olacağı, gelecek seneye bile etkileyeceği söyleniyor. Sebzelerde, seralarda, yüksek tünelli seralarda da dondan dolayı yüzde 30 civarında bir etkilenme var" dedi.

"Hasar tespit çalışması yapılacak"

Zirai don nedeniyle üreticilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Çakır, "Valiliğimiz, ilgili sektör temsilcilerini toplayarak bir fikir alışverişinde bulunuldu. Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde de bir komisyon oluşturularak bir hasar tespit çalışması yapılacak ve ilgili bakanlıklara bilgi verilecek. Bizim üretmemiz gerekiyor, üretim yapmamız gerekiyor. Bu nedenle üreticilere de destek verilmesi, kredi borçlarının ertelenmesi ve ilave krediler verilmesi gerekiyor. Bu bölgenin, önemli bir üretim merkezinin yaşamaya devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Tarım Ürünleri Kriz Masası kuruldu

Mersin Valisi Atilla Toros bas¸kanlıgˆında zira don nedeniyle tarım ürünlerinde meydana gelen zararlara ilişkin degˆerlendirme toplantısı gerc¸ekles¸tirildi. İlgili kurum ve paydaşların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri korumak, olumsuz hava şartları karşısında daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla 'Tarım Ürünleri Kriz Masası' kurulduğu belirtildi.

Vali Atilla Toros yaptığı yazılı açıklamada, "Devletimiz tarafından sağlanan hibeler, destekler ve teşvikler ile çiftçilerimizin her zaman desteklendiği gibi bu tür doğal afetler karşısında üreticimizin yanında ve yakınında olmaya devam edilecek" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Zirai Don, Tarımı Vurdu - Son Dakika

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