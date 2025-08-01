Mersin\'e Yeni Otoyol Projesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "Özellikle yaz aylarında Mersin 'in eşsiz sahillerine ve tarihi hazinelerine akın eden yerli ve yabancı turistlerin yol açtığı yoğun trafik çilesini de beraberinde inşallah tarihe gömmüş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni'nde konuştu. Törene; Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gürsel ve davetliler katıldı. Uraloğlu, otoyol projelerinin kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirildiğini ve uluslararası rekabete açık ihalelerle Türkiye'ye döviz girişi sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Akkuyu Nükleer Santrali, ülkemizin ikinci en büyük modern limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersin, ulaşım, enerji ve ticaretin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızlıca ilerliyor. Bu potansiyelin gelişmesi için ulaşım altyapısının daha da güçlenmesi elbette olmazsa olmazdır. İşte bu noktada, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projemiz devreye giriyor" diye konuştu.

'KONFORLU BİR ALTERNATİF İMKANI SUNACAK'

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 41 kilometre, 3 gidiş 3 geliş, toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre, 2 gidiş 2 geliş, toplam 4 şeritli bağlantı yollarıyla toplam 52 kilometre uzunluğuyla, transit, yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir alternatif imkanı sunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Proje, Mersin-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Kocahasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor. Lemas Deresi'nde viyadük ile devam ederek, Mersin- Antalya D-400 Devlet Yolu'na paralel ilerliyor ve Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanarak son buluyor. Projemiz kapsamında toplam 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1647 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 251 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 34 altgeçit, 74 menfez, 2 adet otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezini de otoyolumuzu da beraber inşa ediyoruz" dedi.

SEYAHAT SÜRESİ 18 DAKİKAYA İNECEK

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu sayede bölge, ülkemizin otoyol ağına entegre olacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisiyle donatacağımız otoyolumuz, 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet Yolu'ndaki transit trafiği, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz bir trafik akış imkanını da oluşturmuş olacağız. Özellikle yaz aylarında Mersin'in eşsiz sahillerine ve tarihi hazinelerine akın eden yerli ve yabancı turistlerin yol açtığı yoğun trafik çilesini de beraberinde inşallah tarihe gömmüş olacağız. 2,5 saate varan yorucu yolculukları, bu otoyol ile sadece 18 dakikaya indirerek, turizm cenneti Mersin'e ulaşımı bir keyfe ve neşeye dönüştürmüş olacağız. Otoyolumuz tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira yıllık tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı sağlamış olacağız. Yine Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını hızlandırmış olacağız. Böylece turizm yatırımları ve gelirlerini arttırarak, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağız" diye konuştu.

BU PROJE FİNASMAN MODELİ DE

Söz konusu otoyolu kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyoruz" dedi.