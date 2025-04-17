Mersin İş Dünyası, Suriye'nin Yeniden İmarında Rol Oynayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin İş Dünyası, Suriye'nin Yeniden İmarında Rol Oynayacak

Mersin İş Dünyası, Suriye\'nin Yeniden İmarında Rol Oynayacak

MTSO Başkanı Çakır, Suriye'nin yeniden imarı için Türk iş dünyasının önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

17.04.2025 15:49
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Türkiye ve Suriye'nin, yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştirme noktasında önemli bir fırsata sahip olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte Suriye'yi, Suriyeli kardeşlerimizle birlikte yeniden imar edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşliğinde, aralarında MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın da bulunduğu iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları, iş insanları, oda ve birlik başkanlarından oluşan Türk heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Savaş sonrası Suriye'ye giden ilk yabancı iş heyeti Türkiye oldu. Ziyaretin ilk gününde önemli temaslarda bulunan heyet, 8 Aralık'ta yaşanan devrimle beraber yıllardır yaşanan yıkımın ardından yeni bir sayfa açan Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde birlikte atılabilecek adımları görüştü. Temasların ilk gününde Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar, Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ve Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ziyaret edildi.

"Suriye'nin yeniden imarı için Mersin iş dünyasının oynayacağı rol önemli"

Suriye'deki resmi temaslarda Mersin adına söz alan MTSO Başkanı Çakır, Suriyeli bakanlara ve bürokratlara iş dünyasının beklentilerini ve taleplerini aktardı. "Uzun zamandır Suriyeli kardeşlerimizi misafir ettik, onları iş dünyasına entegre ettik" diyen Çakır, "Birbirimizin dilini, kültürünü öğrendik. Şu anda da Suriye yeniden yapılanırken, ülkenin imarını Mersin ve bölgenin firmalarıyla işbirliği içinde ortaklaşa yapmayı düşünüyoruz. Sağladığımız entegrasyonun Mersin ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun için öncelikle hukuk, güvenlik, banka düzeni gibi ticaret adına önemli konuların düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Çakır şunları söyledi: "Suriye ve Mersin arasındaki lojistik bağlar, Mersin'in lojistikteki üstünlüğü de bu yapılanmaya hız katacak önemli bir güç. Mersin ve Tartus limanları arasında başlayan Ro-Ro seferlerinin bu bağlamda artarak devam edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda Mersin, liman işletmeciliği konusunda önemli bir tecrübeye sahip. Tartus Limanı ve diğer limanlarda işbirliği yaparak bölgede birbirini tamamlayan limanlar haline getirebiliriz. Öte yandan Türkiye'den gelen tarlarımızın Suriye gümrüğünde, Suriye plakalı araçlara aktarılması ciddi bir zaman ve maliyet kaybına neden olmakta. Bu ve bunun gibi sorunların çözümlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca Mersin ve Lazkiye feribot seferlerinin de yakın zamanda açılması, turizmin canlanması konusunda önemli. Bu konuda da her türlü desteği vermeye hazırız." - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin İş Dünyası, Suriye'nin Yeniden İmarında Rol Oynayacak - Son Dakika

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