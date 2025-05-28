Mersin OSB'den İSO 500'e 12 Firma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin OSB'den İSO 500'e 12 Firma

Mersin OSB\'den İSO 500\'e 12 Firma
28.05.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin OSB Başkanı Tekli, İSO 500 listesine giren 12 firmayı tebrik ederek üretimin önemini vurguladı.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-İSO 500' listesine giren 12 firmayı tebrik etti. Listeye giren firmaların başarısının gurur verici olduğunu söyleyen Tekli, üretimin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.

'İSO 500' listesine girerek Mersin OSB'nin adını sanayi alanında zirveye taşıyan firmaları yürekten kutladığını ifade eden Tekli, "Bu başarı, kentimizin üretim gücünü ve sanayicimizin azmini göstermektedir" dedi. Tekli, üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Üreten her firma istihdam sağlar, katma değer oluşturur ve ülkemizin yarınlarını inşa eder" diye konuştu.

Mersin OSB olarak üretimi ve sanayiciyi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Tekli, başarıyı sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırım alanları açmaya devam edeceklerini, teknoloji ve inovasyonu yakından takip ettiklerini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji, Ekonomi, Finans, mersin, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin OSB'den İSO 500'e 12 Firma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Hepsinin kaderi aynı oldu Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Yeni maceraya atılıyor Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan “Ne istiyoruz“ dedi, tek tek sıraladı Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan "Ne istiyoruz" dedi, tek tek sıraladı
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

11:26
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:34
SGK’dan emeklilere uyarı Maaşınız yanabilir
SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
15:45
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:13
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
15:11
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
15:03
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt
Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:53
Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 11:58:54. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin OSB'den İSO 500'e 12 Firma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.