Mersin OSB\'den İSO 500\'e 12 Firma

Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-İSO 500' listesine giren 12 firmayı tebrik etti. Listeye giren firmaların başarısının gurur verici olduğunu söyleyen Tekli, üretimin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.

'İSO 500' listesine girerek Mersin OSB'nin adını sanayi alanında zirveye taşıyan firmaları yürekten kutladığını ifade eden Tekli, "Bu başarı, kentimizin üretim gücünü ve sanayicimizin azmini göstermektedir" dedi. Tekli, üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Üreten her firma istihdam sağlar, katma değer oluşturur ve ülkemizin yarınlarını inşa eder" diye konuştu.

Mersin OSB olarak üretimi ve sanayiciyi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Tekli, başarıyı sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırım alanları açmaya devam edeceklerini, teknoloji ve inovasyonu yakından takip ettiklerini ifade etti. - MERSİN