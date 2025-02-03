Mersin, Tarımsal İhracatta 3. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin, Tarımsal İhracatta 3. Sırada

Mersin, Tarımsal İhracatta 3. Sırada

Mersin, 4 milyar dolarlık tarımsal ihracatı ile Türkiye'de 32,6 milyar dolarlık ihracata katkı sağlıyor.

03.02.2025 13:42
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Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in Türkiye'nin 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracatına en fazla katkıda bulunan üçüncü il olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiği 4 milyar dolarlık tarımsal ihracat ile Mersin, ülkemiz tarımsal ihracatının yüzde 12'sini yapmaktadır" dedi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri Genel Ticaret Sistemine göre Türkiye'nin tarımsal ihracatının, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 32,6 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Tarımsal ithalatın ise 2023'e kıyasla yüzde 9,7 azalarak 21,7 milyar dolara gerilediğini kaydeden Özdemir, böylece tarımsal ihracatın tarımsal ithalatı karşılama oranının yüzde 150 olduğunu vurguladı. Özdemir, bu oranın Genel Ticaret Sisteminin başlangıç yılı olan 2013'ten bu yana Türkiye'nin ulaştığı en yüksek karşılama oranı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin şu anda fındık, kiraz, kayısı, keçiboynuzu, incir, ayva, çam balı, haşhaş tohumu üretiminde ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Özdemir, ihracatta ise fındık, kuru incir, ayva, kuru kayısı, kuru üzüm, buğday unu ve kahvaltılık tahıllarda lider konumda olduğunu söyledi.

"Mersin, tarımsal ihracatta üçüncülüğe yükseldi"

Mersin'in 2024 yılında toplam 8,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, 8 milyar dolar da ithalat yaptığını ifade eden Özdemir, "Dış ticaret açısından Mersin, net ihracatçı konumda bulunmakta olup, ülkemizin en büyük 7. ihracatçısıdır. Türkiye'nin 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracatına en fazla katkıda bulunan illerden üçüncüsü Mersin'dir. Gerçekleştirdiği 4 milyar dolarlık tarımsal ihracat ile Mersin, ülkemiz tarımsal ihracatının yüzde 12'sini yapmaktadır. Mersin bu ihracat hacmiyle 2023 yılı ile karşılaştırıldığında bir basamak yükselerek 3'üncü sıraya çıkmıştır" diye konuştu.

"Mersin, narenciye ve bakliyatta birinci"

Mersin ekonomisinin en önemli sacayağının tarım ve gıda sektörü olurken, kentin aynı zamanda ülkenin tarım ve gıda sektörünün performansına en fazla katkı sağlayan iller arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Özdemir, "Bitkisel üretim değerinde 3'üncü sırada bulunan ilimiz, meyve üretiminde 1'inci ve sebze üretiminde 3'üncüdür. 12 ürünün üretiminde 1'inci ve yine 12 ürünün üretiminde 2'ncidir. Narenciye ve bakliyat, Mersin'in tarımsal ihracatta gösterdiği verime en fazla katkı yapan ürün gruplarıdır. İlimizde bakliyat üretimi yok denecek kadar az olmasına karşın, Mersin, bakliyat iç ve dış ticaretinin ülkemizdeki merkezi ve dünyanın da önde gelen merkezlerinden biridir. AKİB verilerine göre, ülkemizin bakliyat ihracatının yüzde 88'i Mersinli firmalar tarafından yapılmaktadır. Benzer şekilde narenciye ihracatının yüzde 41'i ve yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 27'si Mersinli firmalara aittir. Mersin, her üç ürün grubunda da ihracat açısından lider konumdadır" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz katma değeri yüksek ürünler olmalıdır"

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planında çok yerinde belirlenmiş bir hedef bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu hedef, 'tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artıracak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız verilmelidir' şeklinde belirtilmiştir. Sadece Stratejik Planda değil, 2025-2027 Orta Vadeli Program, 12'nci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi birçok plan ve programda bu ve benzeri hedeflere yer verilmiştir. Planlanan takvim çerçevesinde, bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan eylem planları istikrarlı bir şekilde yerine getirilirse eğer, ilk adımda 35-40 milyar dolarlık tarımsal ihracata kısa vadede mümkün olacaktır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin, Tarımsal İhracatta 3. Sırada - Son Dakika

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