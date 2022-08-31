Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

31.08.2022 01:03
Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Serbest Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Serbest Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne gelişinde Vali Yardımcısı İbrahim Küçük ve Serbest Bölge Müdürü Kutluhan Büyükyılmaz tarafından karşılanan Vali Pehlivan, daha sonra toplantı salonuna geçerek, 860 bin 76 metre kare toplam alana sahip 636 bin 464 metre kare yatırım alanı ile yüzde yüz kapasite ile çalışan, Türkiye'de 550 metre uzunluğundaki rıhtımı ile tek Serbest Bölge Limanı olma özelliği taşıyan, Türkiye'nin 1987 yılında faaliyete geçen ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi hakkında Müdürü Büyükyılmaz'dan brifing aldı.

Vali Pehlivan, 10 bin 522 kişilik doğrudan istihdam sağlayan, yaklaşık 600 farklı ürünün 150 farklı ülkeye ihracatını gerçekleştiren, bünyesinde yerli ve yabancı toplam 382 firma barındıran, 1988-2022 yılları arasındaki ticaret hacmi 72 milyar dolar ve 2022 yıl sonu beklentisi 4 milyar doların üstünde olan Mersin Serbest Bölgesi hakkında sunumdaki başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından Mersin Serbest Bölgesi içerisinde incelemelerde bulunan Pehlivan, firmalarda çalışan işçilerle de bir araya gelerek, işlerinde kolaylık ve başarılar diledi. - MERSİN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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