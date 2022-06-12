Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü" kapsamında, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı.

TOBB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ'lere nitelikli insan kaynağı sağlamayı amaçlayan protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, paradigma değişikliğiyle mesleki eğitimin, artık ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eğitim türüne dönüştüğünü belirtti.

Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sektörün aranan elemanlarını yetiştirmek için sürekli çalıştıklarını aktaran Özer, TOBB bünyesindeki şirketleri, başarı hikayeleriyle adından söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet etti.

Hisarcıklıoğlu, şirketleri programa katılmaya davet etti

Hisarcıklıoğlu da protokolle mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile verimli bir çalışma alanı daha açtıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Protokolle ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde ve KOBİ'lerde mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturarak, nitelikli insan kaynağının mesleki eğitimden karşılanmasını, böylece öğrencilerin mesleki eğitimi daha çok tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Protokolle, programa üye işletmelerin insan kaynağı konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların mesleki eğitimden karşılanması konusunda hizmetler sağlanacak, öğrenci ve mezunların bu işletmelerde staj yapması temin edilecek ve istihdamlarına yönelik eşleştirme programları yürütülecek."

Mesleki eğitimin öğrenci-mezun ve öğretmen olmak üzere iki önemli ayağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Programa üye olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliğe sahip, alanında uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz. Eşleştirme sonrasında bu kişiler okullarda düzenlenen eğitimlerde alan öğretmenleri ile görev alabilecek, bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarabilecek. Protokolün bu kısmı tamamen gönüllülük çerçevesinde yürütülecek." ifadesini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda oda ve borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak.

İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık 1276 lira, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 lira ücret ödenecek.

Söz konusu ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave yükümlülük olmayacak.