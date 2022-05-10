MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak! - Son Dakika
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MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!

10.05.2022 00:43

MetroPoll Araştırma, vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 84'ü, asgari ücrete zam yapılmasını istediğini ifade etti. CHP'li seçmenlerin yüzde 90'ını, AK Parti'ye oy veren vatandaşların ise yüzde 78'i soruya "evet" cevabını verdi.

MetroPoll Araştırma şirketi, "Asgari ücret yeniden düzenlenmeli mi?" adlı çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 84,1 "evet" derken yalnızca yüzde 13,6'lık kısım "hayır" dedi.

AK PARTİ'YE OY VERENLER YÜZDE 78 ORANINDA "EVET" DEDİ

Araştırmaya katılan vatandaşların hangi partiye oy verdiklerine göre tablo oluşturulduğunda ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Buna göre AK Parti'ye oy veren seçmenin yüzde 78,4'ü asgari ücrete yeni bir zam bekliyor. MHP'li vatandaşların yüzde 74,8'i ise yeni bir zam yapılmasını istiyor.

Vatandaşa 'Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?' sorusu soruldu! Hem AK Partililer hem de CHP'liler 'evet' dedi

MUHALEFET YÜZDE 88'İN ALTINDA DÜŞMEDİ

Muhalefet kanadında da sonuçlar farklı olmadı. CHP'li seçmenin yüzde 89,8'i "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusuna "evet cevabını verdi. İYİ Partililerin yüzde 88'i, Saadet Partililerin ise yüzde 100'ü aynı yanıtı verdi. DEVA Partisi'ne oy vermeyi düşünen vatandaşlar da soruya yüzde 88,1 oranında "evet" dedi.

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Son Dakika Ekonomi MetroPoll Araştırma vatandaşa 'Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?' sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak! - Son Dakika


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