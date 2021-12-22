Üye Girişi
Millî yazılıma ödül - Son Dakika

Millî yazılıma ödül

22.12.2021 12:21
Millî yazılıma ödül

Bursalı bilişimci, yerli ve milli yazılımla ödül aldı.

Bursalı bilişimci, yerli ve milli yazılımla ödül aldı.

Üniversitelerden yemek üretimi yapan catering firmalarına, askeriyeden hastanelere kadar birçok kurum ve kuruluşun bilgisayar programı ile menü planlamalarını düzenleyen Bursalı teknoloji firması Foodsoft, 2021 Verimlilik Proje Ödülü'nün sahibi oldu.

Sektörel yazılım hizmetleriyle kişi ve kurumların hayatını kolaylaştıran Mustafakemalpaşalı bilişimci Cemali Kayıkçı'ya ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. Menü planlamanın zahmetli, zor ve aynı zamanda uyum gerektiren bir çalışma olduğuna dikkat çeken Kayıkçı, "Modelin oluşturulması aşamasında, karar değişkeni olarak sistemdeki yemeklerin yıl içerisinde hangi gün, hangi öğün verilmesi gerektiği tespit edilmiş, bu yemeklerin her birinin enerji ve besin öğeleri değerleri belirlenmiş ve yiyecek maliyetleri hesaplanmıştır. Modelde menü planlama kuralları yapısal kısıtlar olarak tanımlanmıştır. Kendi ulusal mutfaklarındaki yemekleri reçeteye dönüştüremeyen ülkeler, mutfak kültürlerini gelecek kuşaklara taşımada zorluk çekmektedir. Bir ülke mutfağının mutfak alanındaki zenginliği, reçetelerle kayıt altına alınmış, yemek reçetesi arşivlerinden anlaşılmaktadır. Yemek reçeteleri, ülkelerin mutfak alanındaki zenginlik seviyesini ölçmede bir araç olarak da kullanılmaktadır. Reçeteler, toplu beslenme yapılan otel, restoran, lokanta, yurt, yemek fabrikaları ve ordu mutfaklarında yemek reçeteleri verimlilik, müşteri memnuniyeti, israfın önlenmesi ve insanların dengeli beslenmesi açısından hayati önemi haizdir" dedi.

Alerjan takibi de yapılıyor

Sistemde iki bine yakın hammadde, yemek reçetesi ve bu reçeteye bağlı ön hazırlık aşamaları ile birlikte mevsimsel menüler bulunduğunu kaydeden Cemali Kayıkçı, gıda üretimi yapan işletmelerde izlenebilirliğin sağlandığını, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde alerjan takibinin de yapıldığını sözlerine ekledi. - BURSA

Millî yazılıma ödül

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Yemek Tarifi, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Millî yazılıma ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı         
12:17
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18

Son Dakika Haberleri
12:20 Memur Sen-Erdoğan görüşmesi öncesi herkes bunu merak ediyor! Emekli zammı ne kadar olacak?
12:16 Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı
12:10 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
11:58 AK Parti'den Nurettin Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir
11:51 Yeni bir İrfan Can vakası mı? Göksel Gümüşdağ konuştu, Visca için savaş başladı
11:48 Son Dakika! Erdoğan, bugün Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek
11:42 Bakan Nebati'nin "gözlerime bakar mısın" sözü sosyal medyanın gündeminde
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:31 Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 12:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Millî yazılıma ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement