Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı toplantı 17.00 sularında başladı.

3 KONU MASADA

Ankara'daki kritik görüşmede memurların fiyat artışları yüzünden istedikleri ek zam talebi masaya yatırılacak. 3600 ek gösterge ve refah payı da ele alınacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon verisine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Aralıkta 3 puanlık bir TÜFE açıklanırsa 6 aylık dönemde yüzde 13.47'lik bir enflasyon olacak.

Bu yıl ağustos ayında sonuçlanan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci 6 ayında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3'ü aşması durumunda aradaki fark da zamma eklenecek. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 olması durumunda da yüzde 10.47'lik enflasyon farkı zammı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri buna ilave olarak alacakları yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla toplam yüzde 15.47 zam alacak. Bunlar dışında ek zam verilirse zam oranı artacak.

ERDOĞAN MEMURLARA ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE MESAJINI VERMİŞTİ

Asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammının yapılmasının ardından Başkan Erdoğan, emekli ve memurlar için de düzeltme mesajı vermiş, hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirmeyeceğinin altını çizmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek göstergenin 2022 yılı içinde çözüleceğini söylemiş ve toplu sözleşmede de imza altına alınmıştı.

BAKAN BİLGİN DE DUYURMUŞTU

Ek zam talebi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş, Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.