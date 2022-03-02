Mitsubishi Electric, ZEB teknolojisiyle tükettiğinden daha fazla enerji üretti - Son Dakika
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Mitsubishi Electric, ZEB teknolojisiyle tükettiğinden daha fazla enerji üretti

02.03.2022 11:14
Mitsubishi Electric, ZEB teknolojisiyle tükettiğinden daha fazla enerji üretti

Mitsubishi Electric, yeni sıfır enerjili bina (ZEB) teknolojisi ile standart birincil enerji tüketimini birinci yılda yüzde 115 azalttı.

Mitsubishi Electric, yeni sıfır enerjili bina (ZEB) teknolojisi ile standart birincil enerji tüketimini birinci yılda yüzde 115 azalttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, şirketin Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'nde (Kamakura, Kanagawa bölgesi) 2020 yılında kurduğu net sıfır enerjili bina anlamına gelen ZEB (zero-energy building) konseptine sahip test merkezi SUSTIE tesisinin ilk faaliyet yılında net enerji tüketimini yüzde sıfırın altına düşürerek tükettiğinden daha fazla enerji ürettiğini duyurdu.

6 bin metrekareden daha fazla alana sahip orta büyüklükte bir ofis binasına karşılık gelen, güneş panelleriyle donatılan tesis, operasyonlarını optimize etmek için ZEB teknolojisini kullanarak enerji tüketimini Japon Bina Enerji Koruma Kanunu'nda belirtilen standart birincil enerji tüketim miktarlarına göre yüzde 115 azaltmayı başardı. Böylece, ZEB düzeyinde bir operasyonun son derece rahat ve üretken bir iş ortamından taviz verilmeden yoğun nüfuslu kentsel bölgelerde bile hayata geçirilebileceği ortaya konuldu.

SUSTIE tesisi faaliyete geçer geçmez klima ve aydınlatma gibi bina sistemlerinin sıcaklık ve parlaklık gibi pek çok kullanım simülasyonunu yapmak için yeni geliştirilmiş ZEB teknolojisi kullanılarak bir yıllık süre için enerji tüketimi ve konfor düzeylerine ilişkin tahminler geliştirildi.

Söz konusu teknoloji, enerji tüketimi ve insan konfor düzeyini dengelemek amacıyla bir bina işletim planı geliştirmek için Mitsubishi Electric'in patentli yapay zeka teknolojisi MAISART tabanlı çok amaçlı optimizasyon teknolojisiyle birlikte sürekli simülasyonlar gerçekleştirerek sonuç olarak 571.75MJ/m2 enerji üretimine karşılık olarak 366.07MJ/m2 enerji tüketimine ve -205.68MJ/m2 kadar net enerji dengesine ulaştı.

Merkezde kullanılan teknoloji, her oda için sıcaklık ve aydınlatmayı kısma oranları gibi tesis parametrelerinin deneme yanılma yöntemiyle ayarlanması için gereken süreyi azaltırken, binanın faaliyete geçtiği ilk günden başlayarak daha ilk yılında ZEB düzeyinde başarılı bir performans kaydedilmesinde rol oynadı.

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Araştırma Geliştirme, Enerji, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric, ZEB teknolojisiyle tükettiğinden daha fazla enerji üretti - Son Dakika


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