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Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor - Son Dakika

Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor

06.10.2021 17:02

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin yeni Türkiye planından bahsetti. IKEA'nın Türkiye'den daha fazla alım yapmayı planladığını belirten Nişel, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek, ihraç etmeyi düşündüklerini söyledi.

IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan navlun maliyetlerinin ardından, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti. İsveç merkezli mobilya devi, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek Türkiye üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DE 20-25 ÜRETİCİ İLE ÇALIŞIYOR

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki IKEA mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor. IKEA mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye'de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor." dedi.

TÜRKİYE'DEN İHRACATI, İTHALATINDAN 3 KAT FAZLA

Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermedi. Ancak IKEA'nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.

Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.

Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor

Seramik, Türkiye, Metal, İsveç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor - Son Dakika Ekonomi


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