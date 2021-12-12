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Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor - Son Dakika

Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor

12.12.2021 11:36

Hatay'da son model teknolojik makinelerle kaliteli ve gösterişli mobilyalar üretilen, yılda yarım milyon dolarlık ihracat hedefi olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (Antakya MOBSAN) kurulan "çıraklık merkezi" ile gençlere hem eğitim hem de iş imkanı sağlanıyor.

Hatay'da son model teknolojik makinelerle kaliteli ve gösterişli mobilyalar üretilen, yılda yarım milyon dolarlık ihracat hedefi olan Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (Antakya MOBSAN) kurulan "çıraklık merkezi" ile gençlere hem eğitim hem de iş imkanı sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya MOBSAN Kooperatifinin ortak projesi olarak yapımına 2014'te başlanan ve resmi açılışı 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antakya MOBSAN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mobilyacılık sektöründe nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi amacıyla "Antakya Mobilyacılıkta Şahlanıyor" mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında liseye kayıt yaptırmayan ya da eğitimini yarıda bırakan gençlere, Antakya MOBSAN'daki bir fabrikada oluşturulan sınıfta haftanın bir günü teorik, 4 günü de uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

Çıraklık eğitim merkezi yerine fabrikada öğretmen eşliğinde ders gören öğrenciler, dersleri bittikten sonra imalathaneye inerek ustalardan işin püf noktalarını öğrenip teoriyi uygulamaya döküyor.

Bu çalışmayla mobilya sektöründeki nitelikli eleman sayısının artırılması amaçlanıyor.

Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, AA muhabirine, okula çevirdikleri fabrikada öğrencilerin eğitim alma imkanına sahip olduklarını söyledi.

Bu sayede hem zamandan tasarruf edildiğini hem de öğrencilerin derse daha iyi odaklanmasını sağladıklarını belirten Doğru, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin burada daha çok zaman geçirmeleri, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri açısından böyle bir uygulamayı tercih ettik. En önemli faydası zaman anlamında tasarrufu sağlamak ve öğrencilerimizin ilgisinin de dağılmasının önüne geçmek. Burada, fabrika içerisinde kalıyorlar, dışarı çıkıp bir gün boyunca eğitimlerini görüp daha sonrasında fabrikaya yeniden adapte olmak yerine belli bir düzen içerisinde eğitimi de uygulamasını da bir arada görmüş oluyor. O yüzden hem onlar hem de bizler açısından daha verimli ve iyi oluyor. Şu an 9 çocuğumuz var, buradaki uygulama ve teorik eğitimlerle sektörün tüm donanımlarını elde ediyorlar. 4 yıllık eğitimin sonunda da artık kendi işletmelerini kurabilecek hale gelecekler, o anlamda bu çalışmamız onlara bir destek sağlayacak."

"Aldıkları eğitim sektördeki kaliteyi ve kalifiyeli sayısını arttırıyor"

Fabrikada eğitim veren Antakya Çıraklık Eğitim Merkezi öğretmeni İbrahim Eskiocak da öğrencilerin fabrikada lise 1 eğitimi aldığını söyledi.

Öğrencilerin bu eğitimleri 4 yılda tamamladıktan sonra ustalık belgesine kavuşacağını kaydeden Eskiocak, "Aldıkları bu eğitim sektördeki kaliteyi ve kalifiyeli sayısını artırıyor çünkü yerinde eğitim olduğu için çocuklar hem teoriyi hem pratiği aynı yerde alıyor. Burada derslerini aldıktan sonra direkt üretime iniyorlar ve öğrendiklerini direkt aşağıda uygulayabiliyorlar. Bu da sektör için çok daha fazla verimli ve etkili oluyor." dedi.

Ustalık belgelerini alıp kendi işletmelerini kurmak istiyorlar

Öğrencilerden Mert Horoz (16) ise çok sevdiği mobilyacılık sektöründe hem bir öğretmen hem de ustalarından eğitim görmekten mutlu olduğunu söyledi.

En büyük hayalinin kendi dükkanını açmak olduğunu dile getiren Horoz, "Daha önce eski sanayi sitesindeydi okulumuz ve gidiş gelişimiz zor oluyordu, araç olmadığı için yürümek zorunda kalıyorduk, fabrikaya geri dönmeye de geç kalıyorduk, zaman kaybı oluyordu ama şimdi eğitim bir nevi ayağımıza geldi, kolaylaştı, derse de geç kalmıyoruz, burada dersleri görüp işimizin başına dönüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Sabuncu (18) da mesleklerinin yanı sıra tarih ve edebiyat gibi dersleri de gördüklerini ve bunun kendilerini geliştirme imkanı sağladığını anlattı.

Eğitimini tamamladıktan sonra belgesini alıp hayallerini gerçekleştirmeyi istediğini aktaran Sabuncu, "Ağabeyim de burada usta, o beni yönlendirdi ve inşallah eğitim bittikten sonra diplomamı alıp, kendi işimi kurmak istiyorum." dedi.

Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor
Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor
Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor
Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor
Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor

Antakya, Haziran, İhracat, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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