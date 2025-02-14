Modi, Hindistan-ABD Ticaret Hedefini Açıkladı

Ekonomi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 500 milyar dolar çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Modi ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada Modi, Hindistan ve ABD'nin ikili ticaret hacmini 2030'a kadar iki katından fazla artırarak 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

İki ülkenin karşılıklı olarak fayda sağlayacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacağını belirten Modi, Hindistan'ın enerji güvenliğini sağlamak için petrol ve gaz ticaretine odaklanacaklarını aktardı.

Modi, enerji altyapısına yönelik yatırımı da artıracaklarına işaret ederek, nükleer enerji alanında ise küçük modüler reaktörler konusunda işbirliğini artırmayı görüştüklerini kaydetti.

Hindistan ve ABD'nin yapay zeka, yarı iletkenler, kuantum biyoteknolojisi gibi birçok teknolojik alanında ortaklaşa çalışacağını belirten Modi, kritik mineraller ve ilaçlar için güçlü tedarik zincirleri kurmaya da odaklanacaklarını dile getirdi.