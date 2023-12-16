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Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi - Son Dakika
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Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü 'durağan' olarak değerlendiriyor.

Moody\'s Türkiye\'nin kredi notunu güncellemedi
16.12.2023 - 00:53,
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA
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