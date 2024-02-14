Moskova Borsası'nda İşlemler Durduruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Moskova Borsası'nda İşlemler Durduruldu

Moskova Borsası\'nda İşlemler Durduruldu

Moskova Borsası'nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi. Türkiye saati ile 10:36'da tüm işlemler durduruldu. İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacak. İşlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Moskova Borsası'nda dün de sunucu sorunları nedeniyle yaklaşık iki saat işlemler durdurulmuştu. Ukrayna savaşının ardından teknik aksaklıklar yaşanırken, işlemler zaman zaman durduruluyor.

14.02.2024 11:31
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Moskova Borsası'nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10: 36'da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Moskova Borsası'nda işlemler sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası'ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.

Kaynak: AA

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