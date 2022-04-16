Motorine gece yarısı zam geldi! - Son Dakika
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Motorine gece yarısı zam geldi!

16.04.2022 00:02

Brent petrolün varilinin 111 dolara kadar yükselmesinden sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 111 doları gördü. Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Akaryakıt, Ukrayna, Türkiye, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine gece yarısı zam geldi! - Son Dakika


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