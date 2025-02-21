MTOSB'ye Ziyaret ve İnovasyon İncelemesi - Son Dakika
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Ekonomi

MTOSB'ye Ziyaret ve İnovasyon İncelemesi

MTOSB\'ye Ziyaret ve İnovasyon İncelemesi

Bakan Yardımcısı İnan, Mersin Tarsus OSB'nde inceleme yaparak istihdam ve çevre dostu projeleri değerlendirdi.

21.02.2025 11:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri Seyfetullah Işık, Hasan Yıldırım, Zeynep Şemsi Aysalar, Mehmet Orgun, Mehmet Atilla, Bedri Akyüz, Müteşebbis Heyet Üyesi Ali Kıraç ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı İnan, daha sonra model fabrika ve inovasyon merkezi ile MTOSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevinde incelemelerde bulundu. Çocuklara hediyeler veren İnan, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3-D3 Robot Takımı öğrencileriyle de bir araya geldi.

Programda, bölge hakkında bilgi veren Başkan Tekli, Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden olan MTOSB'nin, 756 hektar alan üzerine kurulu 3 bölgede 27 bin kişiye iş imkanı sağladığını söyledi. Parsel tahsisleri yapılan 4'üncü bölgenin tam kapasite faaliyete geçmesi ve 5'inci bölgenin açılmasıyla istihdamının 40 bine çıkaracağını vurgulayan Tekli, "6. fazın yatırıma alınması için temaslarımız sürüyor. Sağladığı birçok avantajla yerli ve yabancı şirketlerin ilgi odağı haline gelen MTOSB'de, gelişmeye dönük birçok proje bulunuyor. 2'nci etap otoban bağlantısı, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, GES, atık su arıtma ve geri dönüşüm tesisleri, dijital izleme merkezi ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken MTOSB, lojistik hattını demiryolu bağlantısıyla güçlendirecek. Bölgede üretilen ürünler, çalışmaları tamamlanan Taşkent-OSB İltisak Hattının inşasıyla birlikte kolay şekilde sevk edilecek" dedi.

Sanayinin kalbinde, gelecek için çalışıyor

Sanayicilerin yaşam alanlarına artı değer katarak üreten MTOSB'nin, bünyesindeki eğitim kurumlarıyla da öne çıktığını kaydeden Başkan Tekli, "Bölgede çalışan kadınların iş ve aile yaşamına katkı sunarak kadın istihdamını desteklemek amacıyla kurulan Esra Şemsi Bakımevi, 120 öğrenci kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Elektrik-elektronik teknolojisi, gıda teknolojileri, makine teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya-iç mekan tasarımı gibi alanlarda eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ise bugüne kadar bin 729 mezun verdiği biliniyor. MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki 500 öğrenci de makine, mekatronik, gıda ve kimya, iklimlendirme ve soğutma, elektronik teknolojisi ile çevre koruma ve kontrol gibi 6 farklı alanda öğrenim görüyor. Lise ve yüksekokuldan mezun olan öğrenciler, MTOSB'deki firmalarda staj yapıp istihdam edilebiliyor" diye konuştu.

" Çukurova'nın ilk yeşil OSB'siyiz"

'Üreten ve eğiten' sloganıyla yoluna devam eden MTOSB'nin, unvanları arasına bir yenisini daha eklediğini belirten Başkan Tekli, şu ifadeleri kullandı; "Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları değerlendiren 'Yeşil OSB' sertifikasyon sistemi prosedürlerini tamamlayan MTOSB, kısa süre önce belgesine kavuştu. Belirlenen 12 ön şart ve 20 kriteri yerine getirerek 'Yeşil OSB Belgesi' alan 12 OSB'den biriyiz. Bu başarı sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de kazanımıdır. Emeği olan yönetim kurullarımıza ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MTOSB her geçen gün büyüme ve gelişim istikrarını sürdürerek üretime devam edecektir. Üreten ve eğiten bir OSB'den sonra, çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz. Çukurova'nın ilk yeşil OSB'si olmak, bölge ekonomisine sağladığımız katkıyı sürdürülebilir bir temele oturttuğumuzun kanıtıdır. Sanayideki çevre dostu dönüşümün öncüsü olarak Çukurova'ya ve Türkiye'ye değer katmayı sürdüreceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA

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