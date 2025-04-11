MTSO Başkanı: Krediye Erişim Sanayinin Temeli - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO Başkanı: Krediye Erişim Sanayinin Temeli

MTSO Başkanı: Krediye Erişim Sanayinin Temeli

Hakan Sefa Çakır, Türk sanayinin avantajı için krediye erişimin şart olduğunu vurguladı.

11.04.2025 11:25
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, pandemiyle birlikte kırılan tedarik zinciri sonrasında Türk sanayisinin önemli bir avantaj yakaladığını hatırlatarak, bu avantajın devam edebilmesi için krediye ulaşabilmenin şart olduğunu söyledi.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, katıldığı bir programda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, MTSO'nun proje ve çalışmalarını aktardı. Türkiye ve dünyanın ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Çakır, bu sürecin başarıyla tamamlanması adına yürütülen ekonomi politikalarını bugüne kadar desteklediklerini hatırlattı. Ekonomi kurmayları tarafından ortaya konulan acı reçeteyi destekleyip iş dünyasının da toplumun da önemli fedakarlıklarda bulunduğunu belirten Çakır, "Ciddi bir fedakarlıktan geçtik ve bu boşa harcanmamalı. Gündemimiz siyaset değil ekonomi olmalı" dedi.

Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zinciri sonrasında Türk sanayisinin önemli bir avantaj yakaladığını hatırlatan Çakır, bu avantajın devam edebilmesi için krediye ulaşabilmenin şart olduğunu söyledi. "Krediye ulaşamayınca sanayici duramaz zararına da olsa iş yapmaya devam etmek durumunda kalır" diyen Çakır, "Sanayicinin yanında firmalarımızın yüzde 95'ten fazlası KOBİ ve çoğumuzun öz kaynağı yok. Herkesin kredilerle döndüğü bir dönemdeyiz. Sanayicimizin, turizmcimizin krediye ulaşması lazım. Ulaşamazlarsa onları kaybedersek geri dönüşü yok" diye konuştu.

"Doğru ve planlı üretim şart"

Ekonomik refah için üretimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Hakan Sefa Çakır, mevcut durumda bu konuda önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Pandemi sürecinde oluşan boşluğu sanayicinin iyi değerlendirip kapasitesini artırdığını hatırlatan Çakır, şimdilerde tüm dünyada başlayan tarife savaşlarında da benzer şekilde yararlanma fırsatı oluştuğuna değindi. Çin'in ciddi bir otomotiv yedek parça satıcısı olduğunu belirten Çakır, "Bu vergilerle satamayacak. Türkiye bu alanda güçlü. Süreci doğru yönetip bu pazardan pay almalı" şeklinde konuştu. Asya'yı da yükselen pazarlar arasında gösteren Çakır, ABD'nin yanı sıra mutlaka Çin, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerde pazarlar oluşturacak yeni yapılanmalara gidilmesi gerektiğine değindi.

Türkiye'nin, İtalya'dan Çin'e kadar olan bölgedeki en büyük sanayi üreticisi olduğunu belirten Çakır, bu nedenle sanayide yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması, verimliliğin artırılması durumunda sadece Avrupa'ya değil dünyanın her yerine ürün satılabileceğini vurguladı. Trump'ın aldığı siyasi kararlar sonrasında tüm Avrupa ülkelerinin savunma sanayi yatırımına başladığına, bireysel korumaya yöneldiğine de değinen Çakır, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı ivmeyi de iyi değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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