Muğla'da Kadın İstihdamında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Kadın İstihdamında Artış

Muğla\'da Kadın İstihdamında Artış

İŞKUR, 2024'te Muğla'da 12 bin 374 kadını işe yerleştirerek yüzde 15 artış sağladı.

29.11.2024 11:29
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İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 11 ayında 12 bin 374'ü kadın olmak üzere toplam 36 bin 771 kişiyi işe yerleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

İŞKUR, 2024 yılının ilk on bir ayında Muğla'da kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir başarıya imza attı. 12 bin 374 kadın işe yerleştirilirken, geçen yıla oranla kadın istihdamında yüzde 15'lik bir artış sağlandı. İŞKUR, kadınların işgücü piyasasına daha kolay erişebilmesi için çeşitli programlar ve destekler sunmaya devam ediyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre kadın işe yerleştirme sayılarında yüzde 15'lik bir artış yaşandığını belirten İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, "2023 yılının Kasım ayı sonunda İŞKUR aracılığıyla 10 bin 751 kadın işe yerleştirilmişti. Bu yıl ise yüzde 15'lik bir artışla 12 bin 374 kadın iş gücüne katıldı" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Altınok, kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak, iş süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve kadınlara mesleki bilgi, deneyim kazandırmak amacıyla 404 kadının İşbaşı Eğitim Programları ile işe yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2450, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ise 506 kadının istihdama kazandırıldığını aktardı.

Muğla İŞKUR tarafından işe yerleştirme faaliyetlerinin yanında kadınların güçlendirilmesi adına, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliğiyle özel sektör çalışanlarına yönelik "Şiddet Türleri ve Mekanizmaları" hakkında eğitimler düzenlendi.

İŞKUR, kadınların işgücü piyasasına daha kolay erişebilmesi için çeşitli programlar ve destekler sunmaya devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kadın, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Kadın İstihdamında Artış - Son Dakika

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