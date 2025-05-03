Muğla'da Nitelikli İşgücü Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Nitelikli İşgücü Programı Başladı

Muğla\'da Nitelikli İşgücü Programı Başladı

NİYEP, Muğla'da eleman ihtiyacını karşılamak için kursiyerlere mesleki eğitim veriyor.

03.05.2025 10:32
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Türkiye İş Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve özel sektör iş yerleri iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Muğla'da uygulanmaya başlandı.

Muğla'da eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerde düzenlenen programlar kapsamında, farklı işletmelerde 'Mutfak Görevlisi' ve 'Kat Hizmetleri Elemanı' mesleklerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler işbaşı yaptı.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen NİYEP kapsamında; 1-4 çalışanı bulunan iş yerleri, çalışan sayısı kadar, 5-9 çalışanı bulunan iş yerleri, en fazla 12 kişiye kadar, 10-49 çalışanı bulunan iş yerleri, en fazla 24 kişiye kadar, 50 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri ise sigortalı sayısının yüzde 50'sine kadar kursiyer talebinde bulunabilecek.

Program süresince kursiyerlere günlük 850,18 TL cep harçlığı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri İŞKUR tarafından ödenecek. 160 fiili güne kadar sürebilecek eğitimlerde, katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler verilerek mesleki yetkinlik kazandırılması amaçlanmakta.

İŞKUR, hayata geçirdiği bu programla Muğla'da hem istihdamı artırmayı hem de Muğla iş gücü piyasasında eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde nitelikli bireyler kazandırmayı hedeflemekte. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Nitelikli İşgücü Programı Başladı - Son Dakika

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