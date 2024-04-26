Muğla'dan Giresun'a dönen kadın girişimci, devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'dan Giresun'a dönen kadın girişimci, devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor

Muğla\'dan Giresun\'a dönen kadın girişimci, devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor

Yaklaşık 18 yıl Bodrum'da yaşadıktan sonra Giresun'daki köyüne dönen Arda Tuna, devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor. Tuna, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle mandıra kurarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Ayrıca, devlet destekli güneş enerji santrali projesiyle masraflarını karşılamayı hedefliyor. Tuna, köyde yaşamanın verdiği güzel duyguları yaşadığını belirtti.

26.04.2024 12:13
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Yaklaşık 18 yıl Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadıktan sonra Giresun'daki köyüne dönen kadın girişimci Arda Tuna, 6 yıldır devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor.

Ailesi ile 2000'de Bodrum'a yerleşen Tuna, 2018'de Bulancak ilçesine bağlı Kalegüney köyüne dönme kararı aldı.

Tuna, ailesine ait 12,5 dönüm arazi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için mandıra kurdu.

Sahile 20 kilometre mesafedeki köyünde 48 hayvan kapasiteli işletmesi bulunan Tuna, başta yem olmak üzere diğer giderlerini karşılama adına devlet destekli güneş enerji santrali (GES) projesi de hazırladı.

İki çocuk annesi 47 yaşındaki Tuna, AA muhabirine, köyüne dönerek besicilik yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Mandırada 6 yıldır ailesinin de desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tuna, tesisinde halen 15 büyükbaş hayvanu bulunduğunu ifade ederek, "İlerleyen süreçte bu sayıyı artıracağız." dedi.

Masraflarını karşılamak için GES projesi de hazırladığını anlatan Tuna, "TKDK'ye projemizi sunduk ve kabul edildi. Yaklaşık 120 panelden kurulu olacak GES'ten 60 kilovat enerji elde edilmesini planlıyoruz. Projeden elde edilecek gelirle başta yem olmak üzere diğer masrafları karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"İlk başta çok acemiydim, yeni yeni kendimi geliştiriyorum"

Tuna, uzun yıllar Bodrum'da yaşadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Bodrum'a göre burada yaşamaktan daha memnunum. En azından üretime ve hayvancılığa katkıda bulunuyorum. Kendim üretiyorum. Daha rahat ve güzel bir yaşantım var. Evet, bir noktaya kadar Bodrum çok güzel ama tatilin de bir sonu var. Şu anda burada çok mutluyum. Kendi işletmem. Bu işletme üzerinden elimizden geldiğince bulunduğumuz bölgede daha kaliteli, daha doğal ürünler üretmenin hedefindeyiz. Elimizden geleni de yapıyoruz."

Üretmenin önemine işaret eden Tuna, "Doğal bir üretim bölgesi burası. En güzel şey, kendi tesisinizde istediğiniz gibi insanlara ne vermek istiyorsanız, onu yetiştiriyorsunuz. İlk başta çok acemiydim, yeni yeni kendimi geliştiriyorum. Şehir yaşantısından çok çok farklı köy hayatı. Çok daha güzel. Köyde yaşamanın verdiği o güzel duyguları ben de yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'dan Giresun'a dönen kadın girişimci, devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor - Son Dakika

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