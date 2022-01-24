Üye Girişi
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar - Son Dakika

Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar

24.01.2022 13:37
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar

Turizm ile birlikte Muğla'nın önemli gelir sağladığı tarımsal ve su ürünleri üretimi hakkında bilgi veren Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri günden bu yana, masada değil, sahada üreticiler ile birlikte Muğla'nın ve Türkiye'nin üretimine katkı sunmaya devam...

Turizm ile birlikte Muğla'nın önemli gelir sağladığı tarımsal ve su ürünleri üretimi hakkında bilgi veren Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri günden bu yana, masada değil, sahada üreticiler ile birlikte Muğla'nın ve Türkiye'nin üretimine katkı sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

Özellikle 2020 yılının başından itibaren pandemi sürecinde tarımsal üretimin tüm dünyada ne kadar öne çıktığının ortaya çıktığını belirten Saylak, Muğla'nın toplam tarımsal alanının 2 milyon 284 bin 928 dekar olduğunu, tarımsal ve su ürünleri ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 45 artış sağlanarak toplam ihracatın 750 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

2021 yılında 3 bin 891 'i kadın olmak üzere toplam 21 bin 011 üreticiye eğitim verildiğini belirten Saylak, 2020-2023 yılları proje tutarlarının ise 127 milyon 044 bin 647 TL olduğunu belirtti. Muğla'da çiftçilere yönelik yürüttükleri önemli projeler bulunduğunu belirten Saylak, bu projeler arasında tıbbi ve aromatik bitkiler projesi, zeytinlerde verimliliği tespit ve sorunların giderilmesi projesi, çilek üretiminin yaygınlaştırılması, hastalıklardan ari işletmeler, buzağı kalkanı projesi ve apiterapi ürünlerinin yaygınlaştırılması ve apiterapi merkezi gibi projeler bulunduğunu açıkladı.

Çiftçinin desteklenmesine yönelik gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bitkisel üretimde 32 milyon 482 TL, hayvancılığa 135 milyon 500 bin TL, Ssu ürünlerine 8 milyon 786 bin TL, kırsal kalkınmaya 8 milyon 721 bin TL ve diğer destekler ile birlikte toplam 185 milyon 933 bin TL tarımsal destekleme yapıldı" dedi.

İhracat tutarı 750 milyon dolar

Muğla'nın turizm kenti olmasının yanında bir tarım kenti oluğunun altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, "Muğla birçok tarımsal ve su ürünleri alanında Türkiye'de ilk sırada yer alan bir kent. Çam balı, su ürünleri, börülce gibi ürünlerimizde Türkiye'de üretim alanında ilk sırada yer alıyoruz. Bu ürünlerin ihracatında da ilk sıradayız. 2021 yılı tarımsal ürünler ihracatım 166 milyon 53 bin dolar, su ürünleri ihracatımız 563 milyon 40 bin dolar olmak üzere yaklaşık 750 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Muğla'nın 2021 yılında orman yangını afeti yaşadığını belirten Saylak, yangın sürecinde ve yangın sonrasında çiftçilerin ve üreticilerin hep yanlarında olduklarını, yangın esnasında özellikle küçük ve büyükbaş hayvanların kurtarılması, tedavileri ve yem bitkileri konusunda sahada olduklarını söyledi. Saylak, "Orman yangını ve afet zararları ile mücadele kapsamında zarar gören 2 bin 215 üreticimize Cumhurbaşkanlığı acil yardım kapsamında toplam 17 milyon TL aktarıldı. Bodrum'a 2 milyon 973 bin 732 TL, Dalaman'a 32 bin 369 TL, Kavaklıdere'ye 468 bin 246 TL, Köyceğiz'e 1 milyon 541 bin 475 TL, Marmaris'e 1 milyon 968 bin 658 Tl, Menteşe'ye 39 bin 490 TL, Milas'a 8 milyon 8 bin 959 Tl, Seydikemer'e 1 milyon 754 bin 728 TL ve Yatağan ilçemize de 212 bin 338 TL olmak üzere toplam 2 bin 212 çiftçimize destek sağlandı" dedi. - MUĞLA

Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar
Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Türkiye, Muğla, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı         
13:55
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
13:47 AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek
13:44 Trendyol'da kuryeler zam protestosunda
13:39 Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement