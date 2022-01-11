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Müjdat Aras: "Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık" - Son Dakika

Müjdat Aras: "Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık"

11.01.2022 15:22
Müjdat Aras: "Satış sonrası hizmetlerimize odaklandık"

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, satış sonrası hizmetlere odaklandıklarını söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, satış sonrası hizmetlere odaklandıklarını söyledi.

Türkiye'nin 6 ilinde, 17 ayrı konumda 37 dünya markasının bayiliğini ve distribütörlüğünü yürüten Koçaslanlar Holding grup şirketlerinden olan Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek Bursa İnegöl'de hizmet veriyor. Renault ve Dacia markalarının satış, servis ve yedek parça hizmetini veren Koçaslanlar Motorlu Araçlar, ayrıca Koçaslanlar2 markası ile 2. el satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve lastik satışı hizmetleri verdiğini belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Müjdat Aras, korona virüs sebebiyle daralan otomotiv sektörünün zamanla eski günlerine döneceğini söyledi. Aras, "Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi, global çapta üretim yapan bütün sektörleri etkilediği gibi, otomotiv sektörünü de doğrudan etkilediği için maalesef talebin altında üretim gerçekleşti. Ancak küresel çapta otomobil sektörüne ve sıfır araçlara olan talebin yükselmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu talep artışının yanı sıra, devletimizin uyguladığı ekonomi politikalarının ve destek paketlerinin sayesinde de otomotiv sektörünün geleceğinin parlak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Firma olarak salgın sonrasında odağını satış sonrası hizmetler kısmına yönlendirdiğini vurgulayan Aras, "Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak araç satış adedinin düşeceğini hesaba katarak karlılık anlamında farklı bir strateji geliştirdik. Sıfır araç sıkıntısından doğan boşluğu, marka imajımızı ve müşteri memnuniyetini daha da yükseltmeyi hedefleyerek satış sonrası hizmetlerimizi güçlendirerek değerlendirdik. Müşterilerimizi çok iyi tanıyor ve analiz ediyoruz. Buna bağlı olarak satış ve satış sonrası kanallarını iyi etüt ediyoruz" diye konuştu.

Aras konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini daima yukarı taşıyarak, Renault ve Dacia bayileri arasında ana firmanın belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak verilen tüm hedeflerin üzerinde bir başarı ile, kaliteli ve sürdürülebilir bir süreç hedeflemekteyiz. Marka ile gelecekte gelişen ve yenilenen otomobil sektöründe yerimizi almak istiyoruz. Yakın zamanda benzinli ve dizel araçlarının yerini alacak olan yüzde 100 elektrikli araçların satış noktası olabilmek gelecek planlarımız arasında bulunmakta." - BURSA

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Renault, Tragger, İnegöl, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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