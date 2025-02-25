Münih Havalimanı\'nda grev paniği: 1600\'den fazla uçuş iptal edilebilir

Ekonomi

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevlerinin 27 ve 28 Şubat'ta önemli aksamalara yol açması bekleniyor.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) havalimanındaki çeşitli şirketlerin çalışanlarına 27 ve 28 Şubat'ta 2 gün boyunca greve gitme çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

1600'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLEBİLİR

Açıklamada, grevlerin taşımacılık operasyonlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği belirtilerek, yolcuların, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi.

Münih Havalimanı, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa'nın ana merkezlerinden birisi olarak hizmet veriyor. Havalimanında, söz konusu grev tarihlerinde planlanan toplam 1600'den fazla uçuşun büyük kısmının hava yolları tarafından iptal edilmesi bekleniyor.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Alman sendika Ver.di, daha önce Almanya'nın en büyük ikinci havalimanında kamu sektörü çalışanları ve yer hizmetleri personeli için "maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin ikinci turunun sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı almıştı.

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle, havalimanında kamu ve yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesini hedefliyor.

Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış talep ediyor. Bunun yanında ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor. İşverenler de artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını savunuyor.