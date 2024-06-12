Murzioğlu: "Girişimcilik destekleri 2 milyon TL'ye çıktı"

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinin günün şartların göre güncellendiğini belirterek, desteğin üst limitinin ise, 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 'Girişimcilik Destekleri'nin artırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Murzioğlu, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi noktasında en önemli adımı atan kurumlardan olan ve hizmet, ticaret, imalat ve bilişim gibi alanlarda yeni işletmelerin kurulmasına, kurulduktan sonra da bu işletmelerin geliştirilmesine ve sürdürülebillirliklerine katkı sağlayan KOSGEB'in, Girişimcilik Destekleri'ni günün şartlarına göre güncellediğini ve desteğin üst limitini 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarttığını söyledi.

İki ana başlıktan oluşuyor

Destek programının 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluştuğunu belirten Murzioğlu, "Bunlardan birisi, iş kurma desteği. Bu program ile girişimcilere yüzde 100 destek oranı ile geri ödemesiz olarak kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin TL tutarında kuruluş desteği veriliyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL daha ilave ediliyor. Ayrıca, destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla üç yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için bir aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti tutarı kadar destek sağlanıyor. İş kurma desteğine, destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla bir yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler iş kurma desteğinden yararlanabilecek" dedi.

Başvurular başladı

Diğer programın ise 'İş Geliştirme Desteği' olduğunu söyleyen Murzioğlu, "Bu program ile girişimcilere 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli olarak destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ilave ediliyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. İş geliştirme desteğine destek programına başvuru tarihi itibariyle işletmesini en fazla üç yıl öncesinde kurmuş olan girişimciler başvuru yapabilecek. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. Proje süresinin bitiş tarihinden sonra altı ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitte tahsil edilecek. İş Kurma Desteği'ne başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği'ne ise yılda belirli dönemlerde başvuru alınacak. İlk dönem başvuruları 10 Mayıs – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. İş geliştirme desteği kapsamında alınan başvurular, kurul ve jüri değerlendirmesi sonucuna göre sıralanacak ve desteklemeye hak kazananlar ilan edilecek. Şartlara uyan üyelerimiz, Girişimci Destek Programı hakkında detaylı bilgiye KOSGEB adresinden ulaşabilir" diye konuştu. - SAMSUN