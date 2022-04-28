Murzioğlu: "Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor" - Son Dakika
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Murzioğlu: "Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor"

28.04.2022 14:02
Murzioğlu: "Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin, tüm dünyada fiyat politikalarının çıkmaza girdiği bir süreçte üretmeye ve üretimini tüm dünyaya ihraç etmeye devam ettiğini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin, tüm dünyada fiyat politikalarının çıkmaza girdiği bir süreçte üretmeye ve üretimini tüm dünyaya ihraç etmeye devam ettiğini söyledi.

Samsun TSO Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında oda binasında gerçekleşti. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Tüm olumsuzluklara rağmen mesafe kat edildi"

Konuşmasına, Türkiye'ye komşu Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkilerinden bahseden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, "Hemen yanı başımızda savaşın gölgesinde iki ayı geride bıraktık. Biz gerek Rusya ve Ukrayna ile olan ticari ve siyasi ilişkilerimiz gerekse bir NATO üyesi olarak Batı ile ilişkilerimizden dolayı bölgedeki krizde kilit aktör konumundayız. Çatışmanın yarattığı bu durum Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu birçok dinamiği dönüştürerek Türkiye'ye belli riskler yaratıyor ve şüphesiz fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu zorlu süreçte her iki dost ülkeyle olan ilişkisini zedelemeden dengeyi kurması önemli bir politik hamle olmakla birlikte gücünü de ortaya koymaktadır. İnsani açıdan savaşların tüm dünyada son bulması en büyük temennimiz. Dilerim bu günleri en kısa sürede ardımızda bırakırız. Biz bu süreçte tüm olumsuzluklara rağmen ekonomik bağlamda yine de mesafe kat ediyoruz" dedi.

"Samsun yükselişte"

Türkiye'nin, tüm dünyada fiyat politikalarının çıkmaza girdiği bir süreçte üretmeye ve üretimini tüm dünyaya ihraç etmeye devam ettiğine vurgu yapan Murzioğlu, "Bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dilerim bu süreçten daha da güçlenerek, büyüyerek çıkacağız. Yılın ilk dönemine baktığımızda özellikle ihracat rakamları bağlamında değerlendirdiğimizde Ocak-Şubat dönem için 177 milyon 371 bin dolar ihracat gerçekleştirmişiz. 2021 yılının aynı dönemine yüzde göre yüzde 25 artış yakalamışız. Bununla birlikte hem Samsun, hem de Türkiye ölçeğinde yılın ilk iki ayında sosyal güvenlik kapsamındaki toplam aktif çalışan sayısında yüzde 4,8 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de gerek üretim, gerek ihracat, gerekse istihdamda giderek artan bir grafik yakalamayı ve refah seviyemizin sürdürülebilir bir şekilde yükselmesini umuyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Murzioğlu: Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor
Murzioğlu: Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor
Murzioğlu: Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor
Murzioğlu: Türkiye üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor

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Salih Zeki Murzioğlu, İhracat, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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