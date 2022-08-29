Muş'ta kadınlar çiftçilikle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Muş'ta kadınlar çiftçilikle aile ekonomisine katkı sağlıyor

29.08.2022 11:49

Muş'ta çiftçilikle uğraşan ev hanımları, bir yandan ev işlerine zaman ayırırken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlamak için tarlalarda tütün toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Muş'ta çiftçilikle uğraşan ev hanımları, bir yandan ev işlerine zaman ayırırken, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlamak için tarlalarda tütün toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Muş'ta kadınlar, tütün hasadı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tütün üretim merkezlerinden Muş'ta, yöre sakinlerinin tütün kırım ayı olarak da adlandırdığı ağustos ayı itibarıyla hasada başlandı. Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan kadınlar, topladıkları tütünleri çeşitli işlemlerden geçirerek satışa hazır hale getiriyor. Çocuklarının eğitim giderleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aile ekonomisine destek olmak amacıyla yevmiye karşılığında tütün hasadı yapan kadınlar, yılın 8 ayını tarlalarda çalışarak geçiriyor.

Merkeze bağlı Harman köyüne çalışmaya gelen 5 çocuk annesi Leyla Taş, yaklaşık 30 yıldır tütün tarlasında çalışarak geçimini sağladığını söyledi. Tütün toplamanın zahmetli bir iş olduğunu belirten Taş, "Sabah erken saatte kalkıp ev işleri ve çocukların bakımını yaptıktan sonra gün boyu tarlada tütün kırma ve desteleme işlemi yapıyoruz. Mayıs ayında tütün ekimini yapıyoruz ve ağustos ayında hasada başlıyoruz. Doğuda kadın olmak gerçekten çok zor. Ev hanımıyım, mecbur eşime yardımcı oluyorum. Genelde bu işleri hep kadınlar yapıyor. Evde temizliğimizi yapıyoruz, çocuklarımıza yemek hazırlayıp çıkıyoruz. Erkekler pek anlamaz bu işten. Kadın eli yatkın olduğu için sürekli kadınlar tütün topluyor. Ekmek parası kazanmak ve aileme katkı sağlamak için yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yılda 8 ay çalışıyoruz" dedi.

Üç çocuk annesi Semiha Bala da, ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, "Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın geleceği için de olsa mecbur çalışıyoruz. Başka mesleğimiz yok ve başka geçim kaynağımız yok. Gelip tütün tarlasında akşama kadar çalışarak geçimimizi sağlamak zorundayız" diye konuştu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Ekmek, Çocuk, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta kadınlar çiftçilikle aile ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

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