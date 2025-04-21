MÜSİAD 3T Networking Toplantısı Antalya\'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2. Bölge 3T (Tanış, Tanıştır, Ticaret Yap) Networking toplantısı, Antalya Şubesinin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, 2. Bölge'de yer alan MÜSİAD Şube Başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Etkinlikte, bölge şubeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı artırmanın yanı sıra yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi hedeflendi. İş dünyasının temsilcileri, tanışma ve fikir alışverişi imkanı bulurken, ortak projeler ve ticari iş birlikleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "3T Networking organizasyonları, üyelerimizin birbirlerini tanımasına, yeni iş fırsatları oluşturmasına ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Antalya'daki bu verimli toplantı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MÜSİAD 2. Bölge 3T Networking toplantılarının, bölgedeki iş dünyasına katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA