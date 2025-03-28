MÜSİAD'dan Yerli Markalara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD'dan Yerli Markalara Destek

MÜSİAD\'dan Yerli Markalara Destek

Yunus Akçin, yerli markalara yönelik boykot çağrılarını eleştirerek üretim ve istihdama dikkat çekti.

28.03.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki göstererek, bu tür girişimlerin üretim ve istihdamı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, ihracat odaklı büyüme modeli ve yenilikçi girişimleriyle büyük bir ivme kazandığını belirterek, yerli markalara yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi. Akçin, milli markaların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaştığını ve Türkiye ekonomisinin son 18 çeyrektir aralıksız pozitif büyüme performansı sergilediğini vurguladı.

Yunus Akçin, yaptığı açıklamada parasal sıkılaştırma dönemlerinde iç tüketimin büyüme üzerindeki kritik etkisine dikkat çekerek, yerli markalara yönelik boykot çağrılarının Türkiye ekonomisinin elde ettiği kazanımları tersine çevirmeye yönelik olduğunu ve üretim ile istihdamı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Akçin, "Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihi üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak, ülkemize katma değer sağlayan, istihdam oluşturan ve milli üretimi teşvik eden firmalarımıza karşı yapılan boykot çağrılarının ülkemiz menfaatleriyle bağdaşmadığını bir kez daha vurguluyoruz. İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir. Bugün, küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırma, yerli üretimi teşvik etme, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme zamanıdır. Yerli markalarımıza sahip çıkmalı ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Akçin, iş dünyasının siyasi tartışmalardan uzak tutulmasının önemine dikkat çekerek, ekonomik istikrarın korunması için tüm kesimlerin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, malatya, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Yerli Markalara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
15:40 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor 6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
23:04 İran, Trump’ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi İran, Trump'ın mektubuna Umman aracılığıyla yanıt verdi
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:42 Nevşehir’de akşam ezanı 20 dakika geç okundu Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 17:00:01. #7.13#
SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Yerli Markalara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement