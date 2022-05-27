MÜSİAD'ın "İzmir Dost Meclisi" toplantısı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından Dost Meclisi toplantısı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'nın moderatörlüğündeki toplantının konuğu SGK İl Müdürü Yavuz Kurt oldu.

Kurt, "Güncel SGK Uygulamaları ve Hizmetleri" konulu sunum yaparak SGK'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin dengeli, sağlıklı büyümesi ve kalkınması için kayıt dışı istihdamla mücadeleyi çok önemsediklerini kaydeden Kurt, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 25 milyona yaklaşan aktif sigortalımız bulunuyor. 14 milyona yaklaşan pasif sigortalılarımız yani emeklilerimiz mevcut. 2 milyon 100 binin üzerinde bize bildirge veren işverenlerimiz var. Sahadayız, kayıt dışı istihdamla ilgili denetimlerimiz ve mücadelemiz devam ediyor. Türkiye'de işsizlikle mücadele edebilmek, kayıtlı istihdamı yaygınlaştırabilmek, yatırım iklimini iyileştirebilmek amacıyla işverenlerimiz arasında adil rekabet koşullarını sağlarken aynı zamanda işçimizin alın terini muhafaza edebilmek maksadıyla devletimiz birçok teşvik devreye koydu. Bunların iş dünyamızda çok faydalı olacağı kanaatindeyim."

Bilal Saygılı ise MÜSİAD'ın 12 binden fazla üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla, yurt içinde 83 irtibat noktasında, yurt dışında 82 farklı ülkede toplamda 165 noktada hizmet veren bir sermaye platformu olduğunu, Türkiye'nin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelli büyümesine destek vermeyi sürdürdüklerine işaret eden Saygılı, şunları söyledi:

"Müteşebbis ruhumuz ve öz sermayemizle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı içtenlikle yerine getirmeye gayret ediyoruz. İstikamet üzere çizgimizi korumaya, milletimizin ve çalışanlarımızın yanında olmaya, medeniyet değerlerimizden beslenerek dürüst bir tacir olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belki yavaş yavaş büyüyoruz ama çok daha sağlıklı büyüyoruz. Helal dairede duruşumuzun, çalışanlarımızın dualarının bize geri dönüşü oluyor, bunu yaşıyor ve hissediyoruz."

Program sonunda Saygılı, Kurt'a günün anısına çini tablo takdiminde bulundu.