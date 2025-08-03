Mut İnciri İhracata Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mut İnciri İhracata Açılıyor

03.08.2025 10:40
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Mut beyazı incirleri, 20 TL'den yurt dışına ihraç ediliyor; iç piyasa fiyatı ise 150 TL.

MERSİN'in Mut ilçesinde hasadına başlanan 'Mut beyazı incir', tanesi 20 TL'ye başta Almanya ve Dubai olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

İlçede 4 bin 500 dekar alanda bir süre önce hasadına başlanan 'Mut beyazı' incirlerin fiyatı, üreticiyi güldürdü. İç piyasada kilosu 150 TL'ye satılan ürünler, Almanya ve Dubai başta olmak üzere dış piyasaya tanesi 20 TL'den gönderilmeye başlandı.

İhracatçı Aytu Acar üretimin talebi karşılayamadığını belirterek, "Üretim daha tam olarak oturmadı. İstediğimiz miktarda günlük ürün henüz elimize ulaşmıyor. Ürünleri soğuk hava depolarımızda özenle paketleyip, ihracata hazır hale getirdikten sonra gönderiyoruz. Çiftçilerimiz üretimi artırmalı. Kaliteli ürün her zaman daha iyi fiyata alıcı bulur" dedi.

Üretici Erkan Mete ise ürettikleri incirlerin aromasıyla dikkat çektiğini kaydederek, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Mete, ilçe genelinde bu sezon 8 bin ton rekolte beklendiğini kaydetti.

COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI

Öte yandan, Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede üretilen incirlere Mut beyazı adıyla coğrafi işaret alınması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT, (Mersin),

Kaynak: DHA

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