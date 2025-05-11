Mut Kayısısı 50 Liradan Satılıyor

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısı kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

İlçede 79 bin dekar alanda üretimi yapılan kayısıda hasat mesaisi devam ediyor.

Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, sandıklara konulduktan sonra kamyonetlere yükleniyor.

Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ürünler, dalında kilogramı 50 liradan satılıyor.

Ürünler, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor.

Mut Belediye Başkanı Orhan'dan çiftçiye ziyaret

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve meclis üyeleri, Evren Mahallesi'ndeki 70 dönümlük bahçesinde kayısı hasat eden Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

Şahin ile sohbet eden Orhan, üreticilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Orhan, Mut'un yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıktığını ifade ederek, "Mut, mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70-80'ini karşılamaktadır. Bu bereketli topraklarda üreticilerimizin emeği çok büyük." dedi.

Şahin de ürünlerini Rusya'ya ihraç ettiğini belirterek, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.