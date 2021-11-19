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Mutluluğa 52 milyon adım - Son Dakika

Mutluluğa 52 milyon adım

19.11.2021 12:14
Mutluluğa 52 milyon adım

Yıldız Holding, gelenekselleşen Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü 18 Kasım'da kutladı.

Yıldız Holding, gelenekselleşen Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü 18 Kasım'da kutladı. Renkli etkinliklerle dolu bu özel günde Yıldız Holding çalışanları sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarının coşkusunu paylaşmanın yanı sıra, Help Steps uygulamasıyla attıkları 52 milyon adımı UNICEF'e bağışlayarak dünya çocuklarının mutluluğuna da katkıda bulundu.

Yıldız Holding'in, kurucusu Sabri Ülker'in "Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk geçirmeye hakkı vardır" ilkesinden yola çıkarak her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü, 2021'de de kurum içi dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerine sahne oldu. Tüm dünyada 65 binden fazla çalışanın katıldığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü etkinlikleri bu yıl da online gerçekleşti. Radyo programcısı Geveze'nin esprili sunumuyla renklendirdiği interaktif buluşmada ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil de sevilen şarkılarını seslendirerek çalışanlara keyifli anlar yaşattı.

Adımlar iyilik için atıldı

Bu sene Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında Yıldız Holding çalışanları Help Steps uygulaması üzerinden adımlarını dünya çocukları için mutluluğa dönüştürdü. Türkiye'den Amerika'ya, Çin'den Nijerya'ya tüm dünyadan projeye katılan Yıldız Holding çalışanları 52 milyon adım atarak dünyanın çevresinde bir tam turu tamamlayacak kadar mesafe katetmiş oldu. Çalışanların bu adımları uygulama üzerinden UNICEF'e bağış olarak aktarılacak.

"Türkiye'de ve dünyanın her yerinde sosyal sorumluluk alanında örnek işlere imza atmayı sürdürüyoruz"

Sosyal sorumluluğun kurum kültürünün ayrılmaz bir bileşeni olduğunu söyleyen Yıldız Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tütüncü şunları ifade etti: "Global yapımız sayesinde Türkiye'de ve dünyanın her yerinde sosyal sorumluluk alanında örnek işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol Günü vesilesiyle tüm dünyada 65 bin çalışanımızla birlikte bu kapsamlı iyilik hareketinin coşkusunu paylaşıyor, hem Holdingimizde hem de dünyada mutluluğu artırmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımız Mutlu Et Mutlu Ol felsefemiz çerçevesinde yine bir yıl boyunca doğaya, insanlara ve özellikle çocuklara fayda sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmalarına odaklandı. Başkalarını mutlu ederek mutlu olma bilinciyle yaptığımız bu çalışmaları bu sene de Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde kutladık; dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızla birlikte binlerce insanın mutluluğuna vesile olmanın coşkusunu paylaştık. Bu sevinci bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Mutluluğa 52 milyon adım
Mutluluğa 52 milyon adım
Mutluluğa 52 milyon adım
Mutluluğa 52 milyon adım

Yıldız Holding, Sabri Ülker, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mutluluğa 52 milyon adım - Son Dakika Ekonomi


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