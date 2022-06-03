Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi - Son Dakika
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Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi

03.06.2022 11:12
Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud üzerinden geçen ay en çok dinlenen şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud üzerinden geçen ay en çok dinlenen şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, platformda yerli albümler kategorisinde zirvede rap müzisyeni Çakal'ın Paradoks albümü yer aldı.

Mayısta en çok dinlenen sanatçılar listesinde yerlilerde pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ başı çekti. Yerli single listesinde ise Semicenk ve Funda Arar'ın birlikte seslendirdiği "Al Sevgilim" parçası zirvede yer aldı.

Yabancı kategorisinde Harry Styles - As It Was şarkısı en çok dinlenen eserlerin başında geldi. Mayısta yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen isim olan Harry Styles'ın Harry's House albümü yabancı albümler kategorisinde liderliğe oturdu.

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Kaynak: AA

Harry Styles, Türk Telekom, Derya Uluğ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi - Son Dakika


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