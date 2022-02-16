Nazilli, kestane üretiminde ilk sırada

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde 7 bin 800 dekarlık alanda kestane üretildiğini ifade ederek Nazilli'nin en çok kestane üretimi yapılan ilçe olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın'da, kestane çalıştayında açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın ve ülke ekonomisi açısından kestanenin önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz kestane üretiminde ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır" dedi.

Çalıştayın, kestanenin yol haritasının belirlenmesi açısından önemli olduğunun da altını çizen Vali Aksoy, Aydın'ın kestane istatistiklerini açıkladı. Aydın'ın 25 bin tonluk üretim ile ülke genelinde birinci sırada olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "2020 verilerine göre dünya kestane üretiminin yaklaşık olarak 2 milyon 232 bin ton olduğunu biliyoruz. Bu üretimin yüzde 75'i Çin'de gerçekleşiyor. Özellikle ülkemiz dünyada 76 bin tonluk üretimi ile dördüncü sırada yer almaktadır. Aydın da bu anlamda önemli kestane üretim merkezlerinden birisi ve 25 bin 506 ton kestane üretimi ile yüzde 34'lük bir üretimle Aydın ili birinci sırada yer almaktadır. İl geneline baktığımızda ise Aydın'da 12 ilçemizde 7 bin 800 dekarlık bir alanda 5 bin üreticimiz kestaneyle ilgilenmektedir. Özellikle ilçelerimizde de Nazilli, üretim alanı itibariyle 3 bin 220 hektarlık alan ve üretim miktarıyla da 11 bin 450 ton ile birinci sırada yer almaktadır" dedi.

"Aydın'da 3 çeşit kestane var"

Aydın'da 3 ayrı kestane çeşidinin üretildiğini ifade eden Vali Aksoy; "Aydın'da kestane üretimi yapılan alanlara baktığımızda, üretim yapılan alanların yüzde 38'inde organik tarım yapılan alanlardan oluştuğunu ifade edebiliriz. Birçok tür ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çalışmaları tamamlanan 3 ayrı çeşidiyle de ilimizde farklı üretimler de gerçekleştirilmektedir. Kestanenin sadece üretim değil, üretimin de ötesinde işlenerek farklı katma değerler oluşturularak ilimiz ve ülke ekonomisine farklı katkılar sunması da bizim beklentilerimiz arasında yer alıyor. İlimizde bizim verilerimize göre 22 boylama ve paketleme tesisimiz, mamul ürün üreten de 2 tesisimiz bulunmaktadır. 2021 yılında da ilimizden 3 bin 317 ton ihracat gerçekleştirilmiştir" dedi. - AYDIN