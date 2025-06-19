Nerik Kadın Kooperatifi'nden Başarı Örneği

Nerik Kadın Kooperatifi, başarı hikayesiyle Türkiye'ye örnek oluyor

SAMSUN - Kadın emeğini üretime dönüştürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan Nerik Kadın Kooperatifi, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projelerle örnek gösterilen bir başarı hikayesine imza atıyor.

2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında Vezirköprü'de faaliyet gösteren Nerik Kadın Kooperatifi belgesel çekimleriyle tanıtıldı. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve çekim ekibinin katılımıyla gerçekleşen programda, kooperatifin dünden bugüne gelişim süreci kayıt altına alındı.

Kadın emeğinden yükselen girişimcilik

Kooperatif Başkanı Hatice Kandemir, 2021 yılında kuru gıda ve marmelat üretimiyle başladıkları yolculuklarını anlatarak, "Bu yıl salonumuzu aynı zamanda kafe olarak değerlendirmeye başladık. 2022'den beri bünyemizde faaliyet gösteren Nerik Gündüz Bakımevi kreşimizle 15 kadına istihdam sağladık" dedi.

Kooperatifin adını, bölgedeki tarihi Nerik Antik Kenti'nden aldıklarını vurgulayan Kandemir, ürünlerini önce yerel halka sunduklarını, ardından sosyal medya ve fuarlarla Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini belirtti. Kooperatif olarak yeni hedeflerinin kahvaltı salonu açmak ve Samsun'daki diğer kadın kooperatifleriyle birlikte Mayece Kadın Kooperatifleri Birliği'ni kurmak olduğunu söyleyen Kandemir, "Bölgemizin en büyük kadın kooperatifi olmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde Mayece markasını herkes duyacak" ifadelerini kullandı.

Kreşle büyüyen istihdam

Kooperatif bünyesinde kurulan kreşin Müdüresi Rümeysa Çelik de 2022 yılında 2 öğrenciyle başlayan kreşin bugün 2-5 yaş arası birçok öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, "Yarı zamanlı ve tam zamanlı eğitim sunuyoruz. Ben de bu yapının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kreşin yıl sonu mezuniyet programına Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Kooperatif Başkanı Hatice Kandemir, personel ve öğrenci velileri katıldı.

Kooperatifte çalışan kadınlar ayrıca Vezirköprü'nün yöresel tatları olan keşkeğin, katık böreğinin ve bohça dolmasının yapımı hakkında da bilgi verdi.