Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Nevşehir\'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

Nevşehir'de 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı bekleniyor, Türkiye'nin en büyük üretim merkezi.

11.10.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019 yılında coğrafi işaret alan ve Türkiye genelinde çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 1. sırada olan Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yapılan Kabak Çekirdeği hasadına katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan; bu yıl 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı beklediklerini söyledi. Nevşehir yüzölçümünün yüzde 65'ine tekabül eden 3,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyleyen Vali Fidan; Nevşehir'de Çiftçi Kayıt Sitemine yaklaşık 20 bin kayıtlı çiftçi olduğunu açıkladı. Vali Fidan; "İlimizde üretilen tarımsal ürünlerin yüzde 53'ü tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Bugün hasadını yaptığımız kabak çekirdeği 2019 yılında, 'Nevşehir Kabak Çekirdeği' olarak coğrafi tescil almış en önemli ürünlerden birisi. Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin yüzde 37,5'ini Nevşehir olarak üretiyoruz. Türkiye üretimi 58 bin ton civarında. Nevşehir'de ise 22 - 23 bin ton kabak çekirdeği üretimi ile Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl da buna yakın bir rekolte ile ilk sırada olacağımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir kuru fasulye üretiminde de 1. sırada

Nevşehir'in kuru fasulye üretiminde de birinci sırada olduğunu söyleyen Vali Ali Fidan; "2023 yılı verilerine göre Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin yüzde 17.4'ünü üretiyoruz. Bu yıl da yine 45 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yine birinci sırada olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Patates hasadının bölge genelinde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Patateste hasadın yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandı. Bölgemizde yaklaşık 450 bin ton rekolte bekliyoruz. Patates üretiminde Türkiye' de 7. sıradayız. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan soğuk hava depolarında gerek bölgemizde üretilen, gerekse diğer bölgelerde üretilen patatesler depolanmakta. Bu yönüyle de Nevşehir önemli bir hizmet ifa etmekte" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Fidan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.