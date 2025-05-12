Nevski Ekoloji Kongresi Yaklaşıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenleyicileri arasında bulunduğu 11. Nevski Uluslararası Ekoloji Kongresi, 22-23 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Tavrichesky Sarayı'nda yapılacak.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünya Gezegeni: Doğa ile Uyum İçinde Yaşamak" sloganıyla düzenlenecek kongreyi, Rusya Hükümeti, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi, Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolararası Meclisi ve Roscongress Vakfı organize ediyor.

Rosatom, bu yılki iş programının en aktif katılımcılarından olacak. Şirketin yöneticileri, gençlik gündemi etkinlikleri, Devlet Konseyi Çevre Refahı Komitesi toplantısı ve bir genel oturum dahil olmak üzere kongrenin 11 özel oturumuna ve yuvarlak masa toplantılarına katılacak.

Rosatom yetkilileri, BRICS ülkelerinin yeraltı kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma öncelikleri, döngüsel ekonominin oluşumu ile bilgi teknolojileri ve sivil toplumun yardımları kullanılarak yeni bir çevre bilincinin oluşturulması konusunda uluslararası diyaloğa katılacak ve ayrıca geleceğin "yeşil" şehirlerinin geliştirilmesinde umut verici teknolojileri değerlendirecekler.

Şirket, "Yeşil Ekonominin Geliştirilmesi İçin Düşük Karbonlu Çözümler" yuvarlak masa toplantısında dünyanın önde gelen uzmanlarını, ilgili makamların başkanlarını ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Katılımcılar, tekno-ekonomik paradigmanın acil önceliklerini ve uluslararası toplumun küresel çevre ve enerji hedeflerinin yanı sıra bunlara ulaşmak için temiz enerji kaynaklarının ve yeşil finansman fırsatlarının kullanımını ele alacak.

Öte yandan Rosatom, 21 Mayıs'ta, Smolenka yat limanı tesislerinde, ortakları Tüm Rusya Ekosistem Çevre Hareketi ve Federal Gençlik İşleri Ajansı (Rosmolodezh) olacak genç eko-liderler ve aktivistler için geleneksel açık hava etkinliği Rosatom Ekofest'i düzenleyecek.

Söz konusu etkinlikle gençler arasında çevre gündemi, temiz enerji, çevre kültürü, bilimi ve gönüllülüğün teşvik edilmesi amaçlanıyor. Program, çevre testleri, yarışmalar, eko-teknolojiler ve çevre uygulamaları, sorumlu tüketim, eko-girişimcilik alanında uzmanların sunumları, Pristine Russia sergisinden bir fotoğraf sergisinin yanı sıra ağustosta Nizhny Novgorod'da düzenlenecek Uluslararası Bienal sergisinde yer alacak "Temiz Enerji" sanat eseri sergisini kapsıyor.