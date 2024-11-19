New York Borsası Düşüşe Geçti

Ekonomi

New York borsası, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 azalarak 43.243,27 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.870,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 18.699,70 puana geriledi.

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilime ilişkin endişelerin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 1000 gün geçerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Söz konusu gelişmelerle, S&P 500 endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 16,8 seviyesine yükseldi.

Analistler, jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldiğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,37'ye gerilerken, altının onsu TSİ 17.52 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 2 bin 629 dolardan işlem gördü.???????

Kurumsal tarafta ise bazı savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde yükseliş görülürken, RTX'in ve Lockheed Marti'in hisseleri yüzde 1'e yakın değer kazandı.

ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yüzde 3'e yakın yükseldi.

Perakende zincirlerinden Lowe's'un hisseleri, üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası yükselişe geçen Tesla hisseleri yüzde 0,5 geriledi.

Finansal sonuçlarını yarın açıklaması beklenen Nvidia'nın hisseleri de yüzde 1'in üzerinde yükseldi.