New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalarak 38.968,77 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 5.130,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 16.264,21 puana indi.
Yapay zeka heyecanıyla yükselen teknoloji hisseleri geçen hafta endeksleri rekor seviyelere taşırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Spirit Airlines ile JetBlue Airways, ocak ayında kaybettikleri antitröst davası sonrasında birleşme anlaşmalarına son vereceklerini duyurdu. Açıklama sonrasında Spirit Airlines hisseleri yüzde 9'a yakın değer kaybederken, JetBlue Airways hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.
Avrupa Birliği'nin (AB), Apple'a müzik uygulamalarının dağıtımında hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,8 milyar avro para cezası vermesinin ardından Apple hisseleri de yüzde 2'den fazla düştü.
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Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.
Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı olarak görülmektedir. Çin pazarının hayati önemi vurgulanırken, ABD'li işletmelerin Çin'e olan iyimserlikleri artmaktadır. Çin, ABD'li şirketlerin yatırım yapmak için ilk tercihleri arasında yer almaktadır ve ikili ilişkilerde olumlu bir eğilim gözlenmektedir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi. BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bursalı firmalar Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Vilnius'ta düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve Türkiye-Litvanya İş Forumu'na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalara rehber olacaklarını ifade etti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan bir taşeron firmanın işçileri, 3 aydır maaş alamadıklarını ve zor durumda olduklarını yetkililere bildirdi. İşçiler, maaşlarını alamadıkları için kredi kartı ve borçlarını ödeyemediklerini, hatta evlerine ekmek alacak paralarının bile olmadığını ifade etti. İşçiler, sorunlarının çözümü için ilgili mercilerden destek beklediklerini belirtti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bitlis'e yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, Ahlat Belediyesinin İYİ Parti yönetimi altında olduğunu belirtti. Zorlu, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini ve öğretmen atamalarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zorlu, İYİ Parti'nin milletle bütünleşerek seçimin en iyi çıkış yapan partisi olacağını vurguladı.
Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşerek, ticari ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, kültür, eğitim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda ortak eylemler belirledi. İki ülke arasında birçok projenin faaliyete geçirildiğini ve işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini aktaran Bektenov, Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 150 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 150 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 186 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 150 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 122 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 428 milyon 542 bin 955,97 lira, işlem miktarı ise 1.605,76 kilogram oldu. Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
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