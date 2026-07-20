Jeopolitik Riskler New York Borsasını Düşürdü - Son Dakika
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Jeopolitik Riskler New York Borsasını Düşürdü

20.07.2026 23:59
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New York borsası, Ortadoğu’daki artan jeopolitik riskler ve Trump’ın İran’a yönelik sert söylemleriyle haftaya düşüşle başladı. Dow Jones %0,59, S&P 500 %0,19, Nasdaq %0,05 geriledi. Petrol fiyatları yükselirken, yatırımcılar bilanço sezonunu bekliyor.

New York borsası, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,59 azalarak 51.839,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 7.443,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 25.508,07 puana geriledi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ile bu hafta hız kazanacak ikinci çeyrek bilanço sezonuna odaklanırken, pay piyasalarında aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim risk iştahını baskılamayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu.

Söz konusu gelişme, bölgedeki çatışmaların daha da genişleyebileceği endişelerini artırırken, küresel enerji arzına yönelik risklerin de artmasına neden oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları ise diplomatik çözüme yönelik umutları artırdı.

Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıları güçlendirebileceği endişesi de piyasalardaki temkinli görünümde etkili oldu.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta açıklanacak bilançoları beklerken, Alphabet, Tesla, Intel ve IBM'in de aralarında bulunduğu büyük şirketlerin finansal sonuçlarının ABD'deki şirketlerin finansal görünümüne ve ekonominin seyrine ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, New York, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jeopolitik Riskler New York Borsasını Düşürdü - Son Dakika

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