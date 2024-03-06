New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,04 azalarak 38.585,19 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,02 azalışla 5.078,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 kayıpla 15.939,59 puana indi.
Teknoloji hisselerindeki düşüşler, endeksleri geçen hafta ulaştığı rekor seviyelerden geri çekerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.
Kurumsal tarafta, Çin'de akıllı telefon satışlarının yılın ilk 6 haftasında yüzde 24 düştüğüne dair raporun ardından Apple hisseleri, yüzde 3'e yakın geriledi.
Intel ile Salesforce'un hisselerindeki değer kaybı yüzde 5'i aşarken, Netflix ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3, Amazon'un hisseleri yüzde 2 düştü.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Berlin fabrikasında üretimin, tesisin yakınlarında çıkan bir yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi. Tesla'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 4 düşüş kaydetti.
Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildiren Amerikalı perakende mağaza zinciri Target'in hisseleri ise yüzde 12 yükseldi.
Öte yandan, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosu sonrasında derin kayıplar görülen New York Community Bank'ın hisselerinin, bugün toparlanması dikkati çekti. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybeden Bankanın hisse fiyatı bugün yüzde 18'e yakın yükseldi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 0,8 puan azalışla 52,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre de hizmet sektörü PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,3'e düştü. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise şubatta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 52,5'e yükseldi.
ABD'de fabrika siparişleri de ocakta yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı.
Ayrıca, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle rekor kırdı. En son Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün kısa süreliğine 69 bin doların üzerinde işlem gördü.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yatırım ve ticaret rakamlarını paylaşarak, üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, adaletsizlik ve uluslararası yapılar konusunda eleştirilerde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek, iş dünyasına destek sözü verdi. Dağ, iş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasını sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, İzmir'in potansiyelini daha da geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını belirtti. Uraloğlu, 2053 yılına kadar yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, ulaştırma ve iletişim alanında 272 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayarak, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebildiğini ve bu ülkelerdeki ticaret potansiyelini değerlendirdi. Uraloğlu, ayrıca yapılan ve planlanan altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi.
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