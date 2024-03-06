New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

New York borsası, teknoloji hisselerindeki düşüşler ve Çin'deki akıllı telefon satışlarının düşmesiyle geriledi. Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,04 azaldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. Apple, Intel, Salesforce, Netflix, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin hisseleri de düşüş kaydetti. Tesla'nın Berlin fabrikasında yaşanan yangın nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildirmesiyle yükseldi. New York Community Bank'ın hisseleri ise toparlanma gösterdi. ABD'de hizmet sektörü PMI verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Bitcoin ise spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgiyle rekor kırdı.

06.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:45
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NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,04 azalarak 38.585,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 azalışla 5.078,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 kayıpla 15.939,59 puana indi.

Teknoloji hisselerindeki düşüşler, endeksleri geçen hafta ulaştığı rekor seviyelerden geri çekerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Kurumsal tarafta, Çin'de akıllı telefon satışlarının yılın ilk 6 haftasında yüzde 24 düştüğüne dair raporun ardından Apple hisseleri, yüzde 3'e yakın geriledi.

Intel ile Salesforce'un hisselerindeki değer kaybı yüzde 5'i aşarken, Netflix ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3, Amazon'un hisseleri yüzde 2 düştü.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Berlin fabrikasında üretimin, tesisin yakınlarında çıkan bir yangın sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi. Tesla'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 4 düşüş kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildiren Amerikalı perakende mağaza zinciri Target'in hisseleri ise yüzde 12 yükseldi.

Öte yandan, ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosu sonrasında derin kayıplar görülen New York Community Bank'ın hisselerinin, bugün toparlanması dikkati çekti. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybeden Bankanın hisse fiyatı bugün yüzde 18'e yakın yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 0,8 puan azalışla 52,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global'in açıkladığı nihai verilere göre de hizmet sektörü PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,3'e düştü. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise şubatta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 52,5'e yükseldi.

ABD'de fabrika siparişleri de ocakta yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı.

Ayrıca, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle rekor kırdı. En son Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün kısa süreliğine 69 bin doların üzerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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