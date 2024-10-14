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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında.

14.10.2024 17:17
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New York borsası, ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile şirket bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 42.800,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 5.829,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 artarak 18.426,65 puana çıktı.

ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de bir süredir enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güvenin, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktığını belirtti.

Bu gelişmelerle, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Fed'in sıkı para politikası duruşunu yumuşatmasının öngörülenden daha uzun bir zamana yayılabileceği endişesine işaret eden analistler, buna karşın ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin risk algısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, perakende satış, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, para politikasının hala kısıtlayıcı bir duruş sergilediğini kaydederek, daha fazla "ılımlı" faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'de hızlanan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alırken, açıklanan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Johnson & Johnson, United Airlines, American Airlines, TSMC, Netflix, P&G, American Express bu hafta bilançolarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika

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