New York Borsası Yılın Son Günü Yükseldi

Ekonomi

NEW New York borsası, yılın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 42.636,71 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.919,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 19.551,36 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konuların da yatırımcıların gündeminde yer aldığını hatırlattı.

Yarın yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına işaret eden analistler, hafta boyunca zayıf işlem hacmi beklendiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde yıllık bazda yüzde 4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.