New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artışla 37.225,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artarak 4.724,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 14.923,14 puana çıktı.

ABD'de yatırımcılar borçlanma maliyetlerinin gelecek yıl azalacağı umuduna tutunmaya devam ederken pay piyasalarında pozitif seyir izleniyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü. Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ABD ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İki ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 10,5 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Tahvil piyasalarında ise düşüş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85'in altını gördü.

Kurumsal cephede de Tesla'nın hisseleri, ABD'nin elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı değerlendirdiği haberlerinin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin Çin'e 787 Dreamliner teslimatlarına yeniden başlayacağı haberinin ardından yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Elektronik şirketi Micron'un hisseleri de şirketin beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından yüzde 8'e yakın değer kazandı.